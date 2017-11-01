حمایت سید حسن نصرالله از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تلفنی با رمضان عبدالله شلح دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد.

وی در این تماس تلفنی به وی شهادت تعدادی از فلسطینی ها که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیده اند، را تسلیت گفت.

دبیر کل حزب الله لبنان در این تماس تلفنی این حمله صهیونیستها را به غزه محکوم کرد و جانفشانی رزمندگان مقاومت فلسطین به ویژه رزمندگان جهاد اسلامی را مورد تحسین قرار داد.

سید حسن نصرالله بر همبستگی و حمایت حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان با مقاومت فلسطین در نبرد واحد و موضوع واحد تاکید کرد.

در همین حال سید حسن نصرالله با شیخ صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس نیز دیدار کرد.

در این دیدار تحولات غزه پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی مورد رایزنی قرار گرفت.

سید حسن نصرالله و العاروری در این دیدار بر همبستگی میان جنبش های مقاومت لبنان و فلسطین در برابر تعدی ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

وی به العاروری به مناسبت شهادت تعدادی از فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.