طرح پزشک خانواده تا نقطه ایده آل فاصله زیادی دارد

دکتر مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم پزشک خانواده یا نظام ارجاع ، نظام جدیدی است که اجرای آن در کشور نیازمند زمان کافی و منابع لازم و مهم تر از آن ایجاد فرهنگ ارجاع در کشور است.

وی گفت: در این سیستم باید متولی سلامت یک گروه تعریف شده از جمعیت مشخص شود ضمن اینکه مردم تحت پوشش این نظام ارجاع باید بتوانند آزادانه پزشک خود را انتخاب کرده و پس از آن باید مشکلات حوزه سلامت که گسترده تر از فعالیت های درمانی است از طریق این پزشکان خانواده پیگیری شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: نیازهای تخصصی و فوق تخصصی نیز باید از طریق کانال سیستم ارجاع پیگیری شود که البته چون عنوان شده این سیستم هم اکنون برای روستائیان است به معنای کیفیت پایین آن نیست چون این سیستم در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود اما چون در کشور ظرفیت تحت پوشش دادن آن پایین است بنابراین فعلا در روستاها اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که فرهنگ نظام ارجاع در جامعه نهادینه شود از دوباره کاری در امر بهداشت و درمان و مراجعات پراکنده و سردرگمی و هزینه های بسیار بالایی که هم در بخش تشخیص ، پاراکلینیکی و هم در بخش آزمایشگاه و دارو در کشور وجود دارد جلوگیری می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: هم اکنون بیش از 90 درصد روستاییان تحت پوشش کمی طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع قرار گرفته اند بنابراین نگرانی ها در مورد این طرح انحراف از مسیر و اهداف اصلی و کمبود منابع مالی است.