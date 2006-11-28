روایت دفاع مقدس با " شاخه آفتاب " می آید

به گزارش خبرنگارمهر ، این مجموعه شعردربردارنده اشعاری در قالب های شعرسپید ، غزل ، رباعی و دوبیتی است که درهشتاد صفحه ازسوی حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس منتشر خواهد شد .

همچنین این شاعرپیشکسوت شمالی ، مجموعه ای دیگر با عنوان " آواز رود " که دفتری ازغزل است را ، در دست چاپ دارد ، این دفترشعربا 44 غزل از سال 65 تا 85 و اشعاری عرفانی عرضه می شود .

" صلاة باران " عنوان مجموعه ای از اشعار شاعران استان گیلان است که توسط زریان گرد آوری منتشر خواهد شد ، دفتر مذکوردربردارنده اشعارچهل شاعر گیلانی است که در حال حاضر ، مرحله حروفچینی را پشت سر می گذارد .



رحیم زریان همچنین درنظردارد مجموعه ای از دوبیتی ها و رباعیات خود را نیز گرد آوری و در مجموعه ای منتشر کند .