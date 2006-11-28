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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۲

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روایت دفاع مقدس با " شاخه آفتاب " می آید

روایت دفاع مقدس با " شاخه آفتاب " می آید

مجموعه شعر " شاخه آفتاب " از سروده های رحیم زریان - شاعر معاصر با حال و هوای سالهای دفاع مقدس است .

به گزارش خبرنگارمهر ، این مجموعه شعردربردارنده اشعاری در قالب های شعرسپید ، غزل ، رباعی و دوبیتی است که درهشتاد صفحه ازسوی حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس منتشر خواهد شد . 

همچنین این شاعرپیشکسوت شمالی ، مجموعه ای  دیگر با عنوان " آواز رود " که  دفتری  ازغزل است را ، در دست چاپ دارد ، این دفترشعربا 44 غزل از سال 65 تا 85 و اشعاری عرفانی عرضه می شود . 

" صلاة باران " عنوان مجموعه ای از اشعار شاعران استان گیلان است که توسط زریان گرد آوری منتشر خواهد شد ، دفتر مذکوردربردارنده اشعارچهل شاعر گیلانی است که در حال حاضر ، مرحله حروفچینی را پشت سر می گذارد . 

رحیم زریان همچنین درنظردارد مجموعه ای از دوبیتی ها و رباعیات خود را نیز گرد آوری و در مجموعه ای منتشر کند . 

کد مطلب 413272

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