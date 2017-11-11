«نیروی امید» به چاپ دوم رسید/ارائه راهکار غلبه بر مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم کتاب «نیروی امید» (بر مشکلات دلهره آور زندگیتان غلبه کنید_ هرچه باشند) نوشته آنتونی سیولی و هنری بی.بیلر با ترجمه مریم تقدیسی، به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۰ چاپ شده است.

این کتاب ۳ بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: درک امید، بازسازی امید، با امید موفق شوید.

بخش اول برای ایجاد درک عمیق تری از مفهوم امید نوشته شده و نویسندگان در آن، این مساله را توضیح می دهند که چرا امید مهم ترین احساس انسان بوده و مانند هوایی که تنفس می کنیم یا آبی که می نوشیم، برای ما حیاتی است. بخش دوم، شامل توصیه هایی برای مقابله با ناامیدی، وحشت و اضطراب است. این سه آشفتگی روانی موجب پریشانی میلیون ها نفر در جهان هستند. در بخش سوم هم نویسندگان، جهت مفاهیم را از مقابله کردن، به سمت موفق شدن با کمک امید تغییر می دهند.

بخش اول شامل فصول یک تا چهار می شود که به این ترتیب اند: چرا امید؟، امید چیست؟، ناامیدی چیست؟، در صندوقچه امید خود چه دارید؟

مقابله با ناامیدی، امید و آرامش درون، امید نه ترس هم عناوین فصول پنجم، ششم و هفتم کتاب در بخش دوم هستند. در بخش سوم هم ۳ فصل پایانی کتاب با عناوین «امید ناشی از عشق»، «امید به موفقیت» و «سلامت و امید» درج شده اند.

کتاب «نیروی امید» روش های متعددی برای پرداختن به مشکلات اجتناب ناپدیر زندگی ارائه می کند؛ مشکلاتی مانند ترس، از دست دادن عزیزان، بیماری و مرگ؛ و نویسندگان کتاب با یاری گرفتن از تجربیات خود در زمینه غلبه بر ناامیدی، مطالب آن را نوشته اند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

جنگ، بیماری و خشونت از آغاز تاریخ بخشی از تجربه انسان بوده است. ولی امروزه همه چیز متفاوت است. سلاح ها مهلک تر شده اند، بیماری ها سریع تر شیوع پیدا می کنند، و آگاهی ما از مخاطرات جامع تر شده است. با این حال این ها فقط تشویش هایی واضح اند که در اطرافمان وجود دارند. گرچه باعث ایجاد تنش بیش تری می شود، ولی باید به این موضوع اشاره کنیم که این تشویش ها تحت الشعاع مشکلات بسیار زیربنایی تری قرار دارند مانند جوامع فروپاشیده، خانواده های متفرق، بی اعتمادی به موسسات دولتی، و بی اعتقادی گسترده به خدا یا نیرویی برتر.

رولو مِی، روانپزشک، در معنای اضطراب درباره پیامدهای وخیم و آزاردهنده زندگی در «جامعه ای در حال فروپاشی» نوشته است که در آن ارزش ها و معیارهای زیربنایی فرهنگ امروزی تهدید شده اند. به اعتقاد او این تهدیدی عمیق است چون نشانه آن است که اصل «منشور» فرهنگ در تنگنا افتاده است. با در نظر گرفتن این فشارهای روحی و بی ثباتی ها، جای تعجب نیست اگر اختلالات مربوط به اضطراب اکنون شایع ترین شکل آسیب شناختی روانی است که از هر نُه نفر یک نفر بدان مبتلاست.

شاید فکر کنید ترس و اضطراب چه ارتباطی با هم دارند. روان شناسان از دیرباز از اصطلاح ترس برای توصیف واکنشی خارجی در مقابل تهدیدی خاص استفاده می کنند. در مقابل، اصطلاح اضطراب معمولا به حالتی بی هدف و نامتمرکز اطلاق می شود که در درون انسان وجود دارد. بنابر این دیدگاه، ترس عاملی بیرونی است، در حالی که اضطراب درونی است.

امید مبتنی بر بقا ترس و اضطراب را دگرگون می کند. تقویت سیستم بقا به شما کمک می کند تا با اضطراب عمومی مقابله کنید، ولی ایجاد مقاومت بیش تر شاید برای پرداختن به ترس های بزرگ مانند ترس از مرگ، نبود یا آشفتگی هویتی کافی نباشد. این ها مسائلی اند که علاوه بر بقا، با تسلط بر زندگی و وابستگی مرتبطند.

چاپ دوم این کتاب با ۳۴۸ صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.