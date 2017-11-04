تصویرگری هنر وابسته به شهر و مخاطب محور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفته تصویرگری، نشست پژوهشی «تصویرگری درفضای شهری» از سری نشست های هفته تصویرگری با حضور کیانوش غریب پور، اردشیر میرمنگره، سید محمد شعیبی، علی شهرکی، بهنام زنگی در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کیانوش غریب پور در ابتدای این نشست گفت: هنرهای شهری بسیار به شهر وابسته اند. اغلب نقاشی دیواری ها در بهترین شکل اجرا در تهران از چشم مردم پنهان می مانند. پارازیت های تصویری در تهران بیش از حد زیاد است. به علاوه ما همه در حال تجربه‌ مدل ایرانی هنرهای شهری هستیم. یعنی همه چیز باید با هم و متوازن رشد کند. تجربه جمعی ما از هنرهای شهری، سطح زیبایی شناسی عمومی و عوامل مدیریتی، ارکان مهم دیگری هستند که در درجه کیفیت ایده ها و آثار مؤثرند.

غریب پور با اشاره به حضور تصویرگران در پروژه های شهری گفت: من پس از اردشیر میرمنگره از بزرگترین مدافعان تصویرگران برای فعالیت در عرصه هنر شهری و نقاشی دیواری هستم. چون معتقدم در دنیای کنونی که صنعت نشر در ایران بازده خوبی ندارد باید زمینه های دیگری برای فعالیت تصویرگران فراهم شود و پروژه های نقاشی دیواری یکی از فرصت های جدید تصویرگران است.

او با اشاره به نخستین تجربه های تصویرگران در پروژه های نقاشی دیواری در تهران گفت: فیروزه گل محمدی در اوایل دهه ۸۰ از نخستین تصویرگری بود که پروژه های نقاشی دیواری اجرا کرد اما از دهه ۹۰ تاکنون کم کم زمینه فعالیت تصویرگران در پروژه های شهری از جمله نقاشی دیواری فراهم شد.

غریب پور ادامه داد:از سال ۱۳۹۴ که رویداد به پیشواز بهار از سوی سازمان زیباسازی تهران رقم خورد و اردشیر میر منگره به عنوان دبیر بخش نقاشی دیواری انتخاب شد، امکان جدیی برای فعالیت تصویرگران در فضای شهر تهران فراهم شد. البته پیش از آن در سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از اعضای انجمن تصویرگران به رئیس سازمان زیباسازی نامه ای نوشتم ودر این نامه از او درخواست کردم که برای تلطیف فضای شهر تهران، از تصویرگران استفاده کنند، چرا که معتقد بودم بیشتر نقاشی های دیواری انتزاعی و آرتیستی هستند.

او با اشاره به نخستین تجربه جدی تصویرگران در پروژه به پیشواز بهار گفت: در این پروژه حضور تصویرگران قابل اعتنا بود و پس از آن نیز دیوارهایی دیگری برای خلق اثر به تصویرگران سپرده شد اما من با این که معتقدم باید امکان های جدیدی برای تصویرگران فراهم شود اما نقدهایی هم بر پروژه های شهری که تصویرگران اجرا کرده اند دارم.

غریب پور ادامه داد: به نظر من باید دیوارهای کوچک برای کار به تصویرگران سپرده شود چون براساس مستنداتی که از اجراهای تصویرگران در فضای شهر تهران به جا مانده است، وقتی دیوار بزرگ باشد تصویرگران آن گونه که باید نمی توانند ایده خود را اجرا کنند وسط کار چند شاهکار خلق می کنند و بخش های از کار را تنها با رنگ آمیزی و کشیدن چند المان تصویری کامل می کنند. باید قبول کرد که با یک یا چند ساز نمی توان ارکستر تشکیل داد.

سید محمد شعیبی که در دوره ای رئیس بخش نقاش دیواری سازمان زیباسازی را بر عهده داشت، گفت: من سال ها در اداره نقاشی دیواری مسولیت داشتم و از همان زمان معتقد بودم باید در این حوزه سازمان دهی درستی انجام شود. نقاشی دیواری هنری شهری و میان رشته ای است که از هنرمندان سایر رشته ها برای خلق آن باید یارگیری کنیم. و تصویرگران یکی از این گروه هنرمندان هستند که بلاخره خوشحالم که در این حوزه حضور پررنگی پیدا کرده اند.

او افزود:به نظر من تصویرگرانی که گرافیست هستند بهتر می تواند در فضای شهری فعالیت کنند و چون کادربندی ها را بهتر می شناسند. افرادی که صرفا تصویرگر هستند کمتر پیش می آید که از کادر طلایی پیروی کنند.

شعیبی گفت: نقاشی دیواری ضوابط و قوانینی دارد که متاسفانه این ضوابط در کشور ما خوب جا نیفتاده است و همین موضوع در ابتدای امر وقتی پروژه های شهری را به نقاشان و یا تصویرگران می سپردیم ما را به دشواری می انداخت اما به مرور و با صبوری وضیعت تغییر کرد و شاهد نتایج مثبت و اثر بخشی بودیم.

او افزود: متاسفانه در فضای آکادمیک ما اطلاعاتی درباره نقاشی دیواری آن گونه که شایسته است در اختیار دانشجویان نمی گذارند و باید این کاستی را با برگزاری نشست های پژوهشی متعدد برطرف کرد. به نظر من حضور تصویرگران در شهر تهران خوب بوده است و به مرور آثار تصویرگران به شکل و شمایل زیبا در سطح شهر نمود پیدا کرده است.

علی شهرکی عضو هیات مدیره انجمن تصویرگران گفت: این برای نخستین بار است که نمایشگاهی از نقاشی دیواری هایی که توسط تصویرگران در سطح شهر اجرا می شود برپا شده و به عنوان یک تصویرگر از سازمان زیباسازی تهران برای اعتماد و حمایت از تصویرگران قدردانی می کنم اما با این همه بر بسیاری از این آثار نقدهایی دارم و معتقدم اجرای بسیاری از این پروژه ها حتی اشتباه بوده است، اما معتقدم با نقد سازنده آینده بهتری می توان برای تصویرگران برای اجرای پروژه های شهری تصور کرد.

او ادامه داد: به نظر من برخی از تصویرگران زمانی که دیواری به آن ها سپرده شده در پرداختن به جزئیات زیاده روی کرده اند و به جای این که در تلطیف فضای شهر کمک کنند بیشتر باعث آشفتگی آن شده اند. خود من بارها در مواجه با برخی از این دیوارها و رنگ های تند و متعددی که روی آن ها کار شده احساس آشفتگی کرده ام و به سرعت خواسته ام از این فضا بگریزم و زیر یک دیوار خاکستری آرامش بگیرم.

این تصویرگر ادامه داد: به نظر من با مدیریت دقیق تر بهتر می توان از پروژه های شهری جواب گرفت و باید به تصویرگران فرصت داد. تصویرگرانی که گرافیست نیز هستند در پروژه های نقاشی دیواری موفق تر بوده اند. چون دانستن گرافیک به جانمایی و تقسیم رنگ در کار بهتر کمک می کند.

بهنام زنگی عضو هیات مدیره دانشگاه تربیت مدرس گفت: من از تماشای نمایشگاه تصویرگران شهر لذت بردم. نقاشی دیواری در زندگی شهری خیلی اهمیت دارد و می تواند زندگی شهری ما متحول کند. متاسفانه ما در شهر فرتوت تهران زندگی می کنیم که جو سنگین و رسمی بر آن حاکم است و به همین دلیل قاب های نقاشی دیواری می تواند فضای ما را تلطیف کند و بخشی از بار سیاست زدگی، تکرار و جدی بودن را از شهر بگیرد.

او افزود:متاسفانه معماران ما شهر تهران را به گونه ای ساخته اند که وقتی در آن قدم می زنیم خسته می شویم، باید گفتمان شهر ما تغییر کند و حضور تصویرگران در شهر تهران می توان به تغییر این گفتمان کمک کند. فرمول های که در تصویرگری حاکم است به شدت خلاق است و این خلاقیت به ما کمک می کند تا در تهران کمتر احساس ناامنی کنیم.

اردشیر میر منگره رئیس اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت:تصویرگری هنر مخاطب محوری است و از صفر تا ۱۰۰ شهروندان می تواند ارتباط برقرار کند. در تجربه همکاری که با تصویرگران در پروژه های نقاشی دیواری داشتم تصویرگران به مرور توانستند آثار در خور توجه ای خلق کنند.

او افزود: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ تاکنون ۱۴۰ نقاشی دیواری توسط تصویرگرانی که عضو انجمن تصویرگران بوده اند خلق شده وحدود ۶۰ نقاشی دیواری دیگر توسط تصویرگرانی که عضو انجمن نبوده اند خلق شده است. در این مقطع زمانی بیش از ۲ هزار نقاشی دیواری در سطح شهر تهران اجرا شده است و از این میان تنها ۱۰ درصد آن توسط تصویرگران اجرا شده است. این رقم بسیار پایین است اما با وجود شبکه های مجازی آثار تصویرگران درشهر تهران خوب دیده شده است.

میرمنگره هم با تاکید بر این نکته که تصویرگرانی که گرافیست بوده اند، نقاشی دیواری های درخور توجه ای در سطح شهر اجرا کرده اند، گفت:به نظر من باید به این موضوع فکر کرد که از این پس هر دیواری که قرار است به یک هنرمند سپرده شود، به یک تیم سپرده شود و وقتی که تصویرگر اثرش را خلق کرد قبل از اجرا به گرافیست بسپارد و پس از ویرایش در سطح شهر اجرا شود