ضبط «تنگه ابوغریب» به چرمشهر رسید/ آغاز تدوین فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان این روزها در چرمشهر در حال انجام و تاکنون ۴۰ درصد از ضبط آن به پایان رسیده است.

گفته می شود این فیلم اثری متفاوت در حوزه دفاع مقدس و لوکیشن بعدی آن در شهرک سینمایی دفاع مقدس است.

در حال حاضر همزمان با فیلمبرداری تدوین نیز در حال انجام است.

فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» برای رونمایی در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می شود.

جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی، قربان نجفی و مهدی قربانی بازیگران «تنگه ابوغریب» هستند و حمید خضوعی ابیانه نیز مدیریت فیلمبرداری کار را بر عهده دارد.

در خلاصه فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» چنین آمده است: در ٢١ تیرماه ١٣۶٧، حمله وسیعی سراسر جبهه جنوب را درگیر می کند، یکی از نقاط حساسی که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده های کلیدی ایران را دارد تنگه ابوغریب است، تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه تاریخ رسمی روزهای پایانی جنگ گم شده ... تنگه ای که محل مقاومت افراد گردان عمار بود ... .

سایر عوامل فیلم عبارتند از طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، صدابردار: رشید دانشمند، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، مدیر تولید: محمدرضا منصوری، برنامه ریز: علی مردانه، دستیار اول کارگردان: محمد عسگری، جانشین تولید: کیورث عباسی، مشاور رسانه ای: علی مرادخانی، عکاس: محمد بدرلو، محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج.