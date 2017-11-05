به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم های پرسپولیس و استقلال برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیاء به سمت زمین بازی که منجر به تاخیر در شروع مسابقه شد. این تیم طبق بند های یک و سه ماده ۷۹ انضباطی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم استقلال تهران به خاطر فحاشی تماشاگرانش به تیم مقابل ، پرتاب نارنجک که منجر به آسیب دیدگی یک عکاس شد، پرتاب اشیا که منجر به تاخیر در شروع مسابقه شد و با توجه به سابقه تخلفات متعدد این تیم در فصل جاری، تماشاگران تیم استقلال طبق بند های یک و سه ماده ۷۹ انضباطی از همراهی تیم خود در یک مسابقه رسمی محروم هستند. (این رای قابل تجدید نظر است)

ضمن اینکه باشگاه استقلال به خاطر تخلفات تماشاگرانش باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم استقلال تهران به خاطر داشتن بیش از ۵ بازیکن اخطاری، باید ۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

همچنین میلاد زکی پور، بازیکن تیم استقلال تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی و ضربه زدن به بازیکن حریف بدون توپ که منجر به تحریک و اغتشاش در تماشاگران شد، از همراهی تیم خود در یک دیدار رسمی محروم بوده و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

وریا غفوری، بازیکن تیم استقلال تهران نیز به دلیل اعتراض به تصمیمات داور، به تذکر کتبی روبه رو شد.

شجاع خلیل زاده، بازیکن تیم پرسپولیس تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی، هل دادن بازیکن حریف قبل از زدن ضربه پنالتی، به یک جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محروم شد.

کلیه آرای فوق قطعی است.