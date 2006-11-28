محمدعلی که چندی پیش نیز این اثر را در خانه تئاتر روخوانی کرده بود، درباره علت شرکت در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "مایل بودم این متن را در جایی اجرا و روی صحنه ارزیابی کنم و وقتی شرایط حضور در جشنواره تئاتر کانون ها برایم فراهم شد، تصمیم گرفتم آن را اجرا کنم."
نمایش "پنجره" داستان دختر و پسری جوان است که از پشت یک پنجره با هم ارتباط برقرار می کنند و سرنوشت شان تغییر می کند. نوشین حسن زاده و امیرعباس حسینی بازیگران، هومن دهلوی آهنگساز، سعید فلاح تفتی طراح صحنه، صادق داوری فر و مهرنوش محمدعلی دستیار کارگردان، فرشاد آذرنیا افکتور و شبنم محمودی طراح پوستر و بروشور نمایش هستند.
نمایش"پنجره" به نویسندگی و کارگردانی ژاله محمدعلی در پنجمین جشنواره تئاتر کانونهای نمایشی فرهنگسراهای تهران در فرهنگسرای بهمن اجرا میشود.
محمدعلی که چندی پیش نیز این اثر را در خانه تئاتر روخوانی کرده بود، درباره علت شرکت در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "مایل بودم این متن را در جایی اجرا و روی صحنه ارزیابی کنم و وقتی شرایط حضور در جشنواره تئاتر کانون ها برایم فراهم شد، تصمیم گرفتم آن را اجرا کنم."
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