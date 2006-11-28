محمدعلی که چندی پیش نیز این اثر را در خانه تئاتر روخوانی کرده بود، درباره علت شرکت در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "مایل بودم این متن را در جایی اجرا و روی صحنه ارزیابی کنم و وقتی شرایط حضور در جشنواره تئاتر کانون ها برایم فراهم شد، تصمیم گرفتم آن را اجرا کنم."



نمایش "پنجره" داستان دختر و پسری جوان است که از پشت یک پنجره با هم ارتباط برقرار می کنند و سرنوشت شان تغییر می کند. نوشین حسن زاده و امیرعباس حسینی بازیگران، هومن دهلوی آهنگساز، سعید فلاح تفتی طراح صحنه، صادق داوری فر و مهرنوش محمدعلی دستیار کارگردان، فرشاد آذرنیا افکتور و شبنم محمودی طراح پوستر و بروشور نمایش هستند.