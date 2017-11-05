بورس انرژی میزبان بیش از ۷۰۰۰ تن فرآورده پالایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، بازار فیزیکی این بورس، دیروز (شنبه، ۱۳ آبان‌ماه) میزبان عرضه کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز و گاز مایع بوتان، گاز مایع پروپان، گاز مایع صنعتی و برش سنگین پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی بود.

حجم کل معاملات انجام شده در این روز، ۳۶۲۰ تن و به ارزش بیش از ۶۴ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است.

در داد و ستدهای امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان‌ماه) نیز کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، حلال ۴۰۴ و آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز و نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

بورس انرژی امروز همچنین، شاهد عرضه‌ انواع فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود.