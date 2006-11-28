طرح ضوابط و نحوه گزینش هیات علمی مراکز آموزش عالی رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا بعد از ظهر امروز پس از پایان جلسه کمیسیون در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ضوابط و نحوه گزینش هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دومین دستور کار جلسه امروز کمیسیون بود ، گفت: این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون فرعی این موضوع رای نیاورد.

وی علت رای نیاوردن این طرح را نداشتن اختلاف اساسی با مصوبات قبلی دانست و گفت: نیازی به تصویب قانون جدید در این مورد نبود.

حیدرپور در خصوص لایحه اصلاح ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 در جلسه امروز کمیسیون خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه تخلف از کدهای حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهش های علمی پزشکی به هیات انتظامی موسسات و دانشگاه ها معرفی می شوند .

وی گفت: این پیشنهاد در کمیسیون بهداشت و درمان که کمیسیون فرعی بود رای آورد و بر اساس آن دانشگاه ها و موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی موظف می شوند حقوق مردم را در پژوهش ها از نظر اخلاقی رعایت کنند و چنانچه این ماده توسط هر پژوهشگری زیر پا گذاشته شود به عنوان تخلف به هیات انتظامی موسسات و دانشگاهها معرفی می شود.

مخبر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به گزارش انجمن RP ( انجمن بیماران مبتلا به رنگی شدن چشم ) اظهار داشت : این انجمن بیمارانی که شبکیه چشم آنها رنگی شده و دچار کم بینایی و نابینایی شده اند را تحت پوشش قرار داده است، از آن جایی که این بیماری ژنتیکی است ، این انجمن درخواست کرد تا دانشگاهها کمک کنند تا مطالعات ژنتیکی در این بخش فعال شود.