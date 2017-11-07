ورامین قابلیت ایجاد اشتغال ۳ برابری سهمیه استان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص اشتغال زایی روستایی در شهرستان ورامین گفت: در ۱۴ الی ۱۵ ماهی که در شهرستان ورامین هستم، بیشترین جلسات را در روستاها برگزار کرده و بازدید نوبه ای و سرزده از روستاها انجام شده است.

وی در خصوص راه اندازی کارگاه های ساخت سفال در روستای «احمد آباد کوزه گران» گفت: با پیشنهاد وزارت کار و معاون وزیر، احمدآباد با توجه به قدمتی که در زمینه سفال داشته و در استان تهران بی نظیر است، به عنوان «دهکده سفال» انتخاب شده است و در نشست هایی که با دستگاه های اجرایی و خدمات رسان داشتیم، قرار شد با در اختیار گذاشتن ۵ هکتار زمین و تعریف ۸۰ قطعه کارگاهی دانش آموختگان این رشته و نیز فعالان سفال دهکده مذکور را راه اندازی کنیم.

فرماندار ورامین گفت: این قطعه ها با تسهیلات ویژه در اختیار فعالان سفال قرار می گیرد.

وی به تقویت گردشگری ورامین نیز اشاره کرد و افزود: واحدهای نیمه فعال صنعتی، صیفی جات و نیز گردشگری شهرستان ورامین در حال فعال تر شدن است، در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان تهران نیز توضیح دادیم، که اگر بتوانیم از ظرفیت موجود شهرستان ورامین استفاده کنیم، ۳ برابر اشتغالی که برای شهرستان ورامین در نظر گرفته شده، ایجاد می شود.