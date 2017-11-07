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۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

فرماندار ورامین:

ورامین قابلیت ایجاد اشتغال ۳ برابری سهمیه استان را دارد

ورامین قابلیت ایجاد اشتغال ۳ برابری سهمیه استان را دارد

ورامین- فرماندار ورامین گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت موجود شهرستان ورامین استفاده کنیم، ۳ برابر اشتغالی که برای شهرستان ورامین در نظر گرفته شده، ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص اشتغال زایی روستایی در شهرستان ورامین گفت: در ۱۴ الی ۱۵ ماهی که در شهرستان ورامین هستم، بیشترین جلسات را در روستاها برگزار کرده و بازدید نوبه ای و سرزده از روستاها انجام شده است.

وی در خصوص راه اندازی کارگاه های ساخت سفال در روستای «احمد آباد کوزه گران» گفت: با پیشنهاد وزارت کار و معاون وزیر، احمدآباد با توجه به قدمتی که در زمینه سفال داشته و در استان تهران بی نظیر است، به عنوان «دهکده سفال» انتخاب شده است و در نشست هایی که با دستگاه های اجرایی و خدمات رسان داشتیم، قرار شد با در اختیار گذاشتن ۵ هکتار زمین و تعریف ۸۰ قطعه کارگاهی دانش آموختگان این رشته و نیز فعالان سفال دهکده مذکور را راه اندازی کنیم.

فرماندار ورامین گفت: این قطعه ها با تسهیلات ویژه در اختیار فعالان سفال قرار می گیرد.

وی به تقویت گردشگری ورامین نیز اشاره کرد و افزود: واحدهای نیمه فعال صنعتی، صیفی جات و نیز گردشگری شهرستان ورامین در حال فعال تر شدن است، در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان تهران نیز توضیح دادیم، که اگر بتوانیم از ظرفیت موجود شهرستان ورامین استفاده کنیم، ۳ برابر اشتغالی که برای شهرستان ورامین در نظر گرفته شده، ایجاد می شود.

کد مطلب 4137496

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