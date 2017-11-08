به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست تیم فوتبال منچستریونایتد مقابل چلسی در رقابت‎های لیگ انگلیس دوباره صحبت از مورینیو، سرمربی همیشه جنجالی این تیم مطرح شده است و روزنامه انگلیسی سان درباره او گزارشی ارائه کرده است.

قرارداد فعلی مورینیو با یونایتد تا ژوئن ۲۰۱۹ اعتبار دارد و به نظر می‎‏رسد او دوست دارد قراردادش را تمرین کند و همه تلاشش را برای بازگرداندن یونایتد به دوران اوج با سرالکس فرگوسن انجام دهد.

اما خورخه مندس، مدیر برنامه‌های این سرمربی پرتغالی مذاکراتی با پاری‎سن ژرمن درباره همکاری آینده مورینیو با این غول فرانسوی انجام داده است. یک فرضیه این است که این‌ها شایعاتی هستند که برای افزایش فشار روی اد وودوارد و سران یونایتد و بالا بردن دستمزد مورینیو ایجاد شدند.

اما فرضیه دیگری هم وجود دارد. مورینیو در رقابت‎های این فصل و تا اینجای کار مغلوب پپ گواردیولا شده که منچسترسیتی‎اش صدرنشین لیگ است. در نتیجه ممکن است با افزایش فشار هواداران و انتقادات رسانه‌ها کار برای ادامه دادن او در لیگ سخت شود.

مورینیو البته تا همین‌جا هم کار بزرگی برای یونایتد انجام داده و کاری که مربیان قبلی در انجام آن ناتوان بودند، یعنی رساندن تیم به لیگ قهرمانان اروپا، را انجام داده است. پس طبیعی است که به دنبال افزایش دستمزد هم باشد. اما او همیشه عاشق چالش است و از آنجایی که پاری‎سن ژرمن مدت‎هاست رویای قهرمانی در اروپا را در سر دارد، شاید مورینیو بی‏میل نباشد که شانسش را در آن تیم امتحان کند.