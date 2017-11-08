به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از شکست تیم فوتبال منچستریونایتد مقابل چلسی در رقابتهای لیگ انگلیس دوباره صحبت از مورینیو، سرمربی همیشه جنجالی این تیم مطرح شده است و روزنامه انگلیسی سان درباره او گزارشی ارائه کرده است.
قرارداد فعلی مورینیو با یونایتد تا ژوئن ۲۰۱۹ اعتبار دارد و به نظر میرسد او دوست دارد قراردادش را تمرین کند و همه تلاشش را برای بازگرداندن یونایتد به دوران اوج با سرالکس فرگوسن انجام دهد.
اما خورخه مندس، مدیر برنامههای این سرمربی پرتغالی مذاکراتی با پاریسن ژرمن درباره همکاری آینده مورینیو با این غول فرانسوی انجام داده است. یک فرضیه این است که اینها شایعاتی هستند که برای افزایش فشار روی اد وودوارد و سران یونایتد و بالا بردن دستمزد مورینیو ایجاد شدند.
اما فرضیه دیگری هم وجود دارد. مورینیو در رقابتهای این فصل و تا اینجای کار مغلوب پپ گواردیولا شده که منچسترسیتیاش صدرنشین لیگ است. در نتیجه ممکن است با افزایش فشار هواداران و انتقادات رسانهها کار برای ادامه دادن او در لیگ سخت شود.
مورینیو البته تا همینجا هم کار بزرگی برای یونایتد انجام داده و کاری که مربیان قبلی در انجام آن ناتوان بودند، یعنی رساندن تیم به لیگ قهرمانان اروپا، را انجام داده است. پس طبیعی است که به دنبال افزایش دستمزد هم باشد. اما او همیشه عاشق چالش است و از آنجایی که پاریسن ژرمن مدتهاست رویای قهرمانی در اروپا را در سر دارد، شاید مورینیو بیمیل نباشد که شانسش را در آن تیم امتحان کند.
