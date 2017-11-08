کتاب اربعین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در آستانه اربعین سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدلله الحسین (ع) کتاب اربعین،حاوی بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پیرامون اربعین حسینی منتشر شد.

این کتاب که در ۵۵ صفحه در قطع پالتویی می باشد مجموعه ای از بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری درباره اربعین حسینی است که در پنج فصل تدوین شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است :زیارت اربعین یک نیروی عظیم میشود و همه ی مجامع حسینی را در سراسر عالم روح می دهد و تشجیع می کند اقلیت های شیعی در دنیا در اوج محرومیت هستند اما اینجا که می آیند تبدیل به دریا می شود.

اربعین در فرهنگ اسلامی، زیارت اربعین، زیارت نامه اربعین، همایش جهانی شیعه و وظایف شیعیان در قبال اربعین از بخش های مهم این کتاب ارزشمند می باشد که به همت دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان چاپ ومنتشر شده است.

لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند فایل pdf پیوست را در کانال اتحادیه به نشانی ayandehsazan_ir@ دانلود کنند.