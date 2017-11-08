حضور میلیونی مردم در اربعین پیام جدی به توطئه در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، لزوم وحدت و همدلی کشورهای منطقه را مورد تأکید قرار داد و گفت: در خصوص توطئهگری و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به منطقه تعجبی وجود ندارد، چرا که اینها همواره و در طول سالیان دراز بدخواه ملتهای منطقه بوده و پیوسته برای حضور و سلطه خود در منطقه بهانهتراشی میکردند تا بدین وسیله نفت و ثروت منطقه را غارت کرده و در مقابل تسلیحات خود را به فروش برسانند و دولت اخیر آمریکا مهارت خاصی در این زمینه و جیببری نسبت به کشورهای منطقه بویژه عربستان سعودی دارد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: سلطهگران نفت و ثروت منطقه را چپاول میکنند و درمقابل تسلیحات مختلف خود را به فروش میرسانند تا آتش شعله را همچنان روشن نگه دارند.
روحانی با ابراز شگفتنی از اقدامات برخی کشورهای منطقه ، اظهارداشت: امروز سوال اینجاست که دشمنیهایی که عربستان سعودی نسبت به مردم منطقه آغاز کرده چه فایده و خاصیتی میتواند برایش داشته باشد و چگونه افکار سران این کشور راضی به این دشمنیها شده است.
رییس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به جز خیرخواهی نیت دیگری برای ملتهای منطقه نداشته و هیچگاه نخواهد داشت، گفت: در طول تاریخ روابط دوستانه و برادرانهای بین ملت ایران و ملت عربستان وجود داشته است.
روحانی اضافه کرد: حالا بر فرض که عربستان با ملت ایران دشمنی میکند، چرا با ملت یمن خصومت میورزد و ملتی را که در همسایگیاش قرار دارد ، مرتباً بمباران میکند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: ملت یمن در مقابل این حجم از بمباران کشورش چه عکسالعملی میتواند نشان دهد؟ میگویند از سلاح خود استفاده نکنند؟ خوب شماها بمباران را متوقف کنید، سپس ببینید آیا ملت یمن به آن پاسخ مثبتی نمیدهد؟ شما اجازه ارسال دارو، غذا و کمکهای سازمان ملل را هم به ملت یمن نمیدهید آیا این کار شما درست، معقول و اسلامی است؟
رییس جمهور خطاب به سران عربستان سعودی گفت: با مردم سوریه و عراق چرا دشمنی میکنید و چرا داعش را تقویت کرده و به جان مردم منطقه انداختید؟ چرا در امور و حکومت لبنان دخالت میکنید؟ در تاریخ موردی را سراغ نداریم که کشوری برای دخالت در امور کشور دیگر، مسئول آن کشور را آنچنان که به نظر میرسد، در کشورش مجبور به استعفا کند. این در تاریخ منطقه بیسابقه است. با این راهی که در پیش گرفتهاید به کجا میخواهید برسید؟
روحانی تصریح کرد: اگر در عربستان با مشکلات داخلی مواجه هستید، به دنبال برطرف کردن آن مشکل باشید چرا بخاطر مشکل داخلی خود، قصد دارید دیگران را با مشکل مواجه کنید و علیه همه ملتهای منطقه حرف بزنید؟
رییس جمهور تأکید کرد: شما قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به خوبی میشناسید و بزرگتر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند. آمریکا و اذنابش تمام امکانات و قدرت خود را بسیج کردند، اما نتوانستند کاری بکنند.
روحانی با تأکید بر اینکه خواست ایران در منطقه صلح، امنیت، ثبات و توسعه است، اظهار داشت: ما برای یمن، عراق، سوریه و حتی عربستان هم خواهان توسعه و پیشرفت هستیم و همه بدانند، راهی جز برادری، دوستی و کمک به همدیگر وجود ندارد و اشتباه میکنید، اگر فکر کنید ایران دوست شما نیست و آمریکا و رژیم صهیونیستی دوست شما هستند. چنین تفکری خطای راهبردی و محاسباتی است.
رییس جمهور گفت: مسیر ما در منطقه استقرار و تقویت ثبات است و میخواهیم که مرزهای جغرافیایی تغییر نکند. ملتها برای خود تصمیم بگیرند و بمباران و تجاوز به ملتهای منطقه متوقف شود.
روحانی خاطر نشان کرد: اتهام دخالت ایران در منطقه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به درخواست عراق و سوریه و برای مبارزه با تروریسم، در مسیر کمک به این کشورها قرار گرفته است و افتخار میکنیم که توانستیم داعش را ناکام بگذاریم.
رییس جمهور گفت: قدرتهای بزرگ غربی به دنبال ایجاد اخلال در مسأله برجام برآمدند، اما در آن گرفتار آمده و افکار عمومی جهان با آنها همراهی نکرد، لذا به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در بین ملتهای منطقه برآمدند.
روحانی با بیان اینکه قدرتهای بزرگ جهانی و غربی همواره با وحدت ملتهای منطقه مشکل داشتهاند و برای غلبه با آن شکاف و دو دستگی را دنبال میکنند، اظهار داشت: از نظر ما شیعه و سنی و همه اقوام با یکدیگر برادرند و در کنار یکدیگر قرار دارند و امیدوارم حاکمان جدید عربستان سعودی از دشمنی با ملتهای منطقه دست برداشته و مسیر دوستی را انتخاب کنند. بدانند که از احترام و ادب نسبت به دیگران ضرر نمیکنند و آگاه باشند که نیت ایران در منطقه بجز ایجاد ثبات و امنیت چیز دیگری نیست.
رییس جمهور با قدردانی از ملت بزرگ ایران بخاطر حفظ هوشیاری و بیداری، اظهار داشت: مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه داده و همواره در مسیر خدمت به مردم بزرگ ایران خواهیم بود.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی(ع)، اظهارداشت: در سالهای اخیر شور و شوق مردم ایران و همچنین سایر کشورهای مسلمان نسبت به این مراسم سال به سال بیشتر شده است و توجهات جهانی را به خود جلب کرده است و اساس این مراسم به عشق مردم مسلمان به امام حسین(ع) و خاندان رسالت مربوط میشود که پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) نسبت به آن توصیه داشتهاند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) توصیه فرمودند که دو گوهر گرانبهای کتاب خدا و راه و روش و سیره اهل بیت(ع) را میان مردم به امانت میگذارند و بیتردید هر کس در این مسیر حرکت کند، گمراه نخواهد شد.
روحانی افزود: مظهر عشق و علاقه ما به قرآن، ماه رمضان است و رابطه ما با اهل بیت(ع) نیز همه روزهایی است که به خاندان رسالت تعلق دارد که در این ایام دو روز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در روایات مختلف تأکید شده که بعضی از حوادث آنچنان مهم هستند که عرش خدا را به لرزه در میآورد. یکی از این ایام روز عاشورا است که در آن امام حسین(ع) و فرزندان و اهل بیتشان(ع) خالصانه در راه خدا به شهادت رسیدند و در این راستا ابا عبدالله الحسین(ع) از انجام فرمان الهی ابراز رضایت و خشنودی میکنند. بیتردید عاشورا ماندگار شده و روز به روز عظمت آن بیشتر خواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه "روز دیگری که بر اهمیت آن تأکید شده ایام اربعین حسینی(ع) است"، گفت: در این روز اصحاب و خاندان امام حسین(ع) از سفر سنگین اسارت به سرزمین کربلا بازمیگردند و اولین زائران ابا عبدالله الحسین(ع) در روز اربعین در کنار مزار آن حضرت قرار گرفتند که از آن جمع میتوان به حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و جابر بن عبدالله، پیرمرد صحابه پیامبر(ص) اشاره کرد که با ذکر حبیبی یا حسین(ع) دلها را برانگیخت. آن روز هم عرش خدا یکبار دیگر به لرزه درآمد و روز عاشورا را درباره در دیدگاه آنان مجسم کرد.
روحانی گفت: در روایات از زیارت اربعین به عنوان پیروی از راه حسین(ع) و فرزندان ایشان نام برده شده است و به همین دلیل بر زیارت اربعین ابا عبدالله(ع) تأکید شده است.
رییس جمهور افزود: مراسم اربعین قرنها، جریان داشته و پیش از تسلط بعثیها در عراق، اربعین شکوه زیادی داشت و در سالهای اخیر نیز این مراسم شکوه فوقالعادهای پیدا کرده است.
روحانی با بیان اینکه مراسم اربعین از لحاظ سیاسی و منطقهای نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: در روز اربعین جمعیت چند میلیون نفری، که شاید اجتماع چنین جمعیتی در تاریخ کمنظیر و بینظیر باشد با شکوه و عظمت فراوان برای احترام به سالار شهیدان در کربلا جمع میشوند و این در حقیقت احترام به آزادی، آزادگی، ایثار و راه شهادت است.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: از دولت و ملت عراق، بخاطر میهماننوازیشان در این ایام صمیمانه تشکر میکنم و از ملت بزرگ ایران نیز بخاطر اهمیتی که برای این روز قایل هستند، سپاسگزارم. ملت ایران نشان دادند که عاشق اهل بیت(ع) هستند و این عشق نجاتدهنده و هدایتگر است.
روحانی با اشاره به بسیج تمام دستگاهها برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم اربعین، اظهار داشت: از همه مردم و گروههای مردمی و دستگاههای مختلف که برای خدمتگزاری به زائران امام حسین(ع) وارد عرصه شدهاند، تشکر میکنم. بویژه وزارتخانههای راه، آموزش و پرورش و امور خارجه، استانداریها و مقامات محلی، نیروهای مسلح، اعم از سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، صدا و سیما و تمام دستگاهها و سازمانها که برای برگزاری این مراسم تلاشهای بیوقفهای انجام دادند.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: تلاش برای برگزاری این مراسم به غیر از اجر معنوی، از لحاظ سیاسی و منطقهای نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
نظر شما