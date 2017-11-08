کاوه آفاق خواننده موسیقی پاپ راک کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: چندی پیش کتاب ترانه «تهران ۵۷» به عنوان اولین کتاب ترانه راک فارسی از سوی انتشارات نگاه منتشر شد که در این کتاب کوشیده ام ضمن انتشار برخی از ترانه هایی که در حوزه موسیقی راک داشتم به مخاطبان به ویژه مخاطبان جوان درباره چگونگی قرار گرفتن ترانه های فارسی روی موسیقی راک که وابستگی ایرانی ندارد، توضیحاتی را ارائه دهم و امیدوارم توانسته باشد مورد قبول مخاطبان قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته آلبوم موسیقی «شال» زمستان سال جاری توسط موسسه فرهنگی هنری «ققنوس» به مدیریت محمدحسین توتونچیان وارد بازار موسیقی می شود و برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت در زمستان انجام گرفته که به احتمال زیاد در برج میلاد تهران خواهد بود.

این خواننده با اشاره به اینکه تقریبا یک سال است که مجوزهای لازم را برای فعالیت رسمی در حوزه موسیقی دریافت کرده است، توضیح داد: به نوعی در اول راه هستیم و باید خیلی بیشتر از این حرف ها رشد کرده و آلبوم های زیادی را تولید کنیم. شیوه کار ما هم همان شیوه قبلی است که از چندین سال قبل روی آن تمرکز داشتیم و بسیار هم خوشحالیم که تا به امروز توانسته ایم طرفداران و مخاطبان را راضی نگه داریم، البته در همین راه نیازمند نقد و مشاوره منتقدانی هستیم که دلسوزانه اخبار موسیقی را پیگیری می کنند.

آفاق در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: سبک کار ما انتزاعی است که در اجراهای زنده تعداد سازهای آن به طور طبیعی کمتر از سازهای اجراهای پاپ و کلاسیک است بنابراین در چنین فضایی نمی شود به سمت پلی بک خواندن رفت و فضای تکنیکی اجازه چنین کاری را نمی دهد. اجرای زنده در موسیقی راک به شدت وابسته به درام است و اگر درام وجود نداشته باشد دیگر حس و حالی هم برای خواننده و گروه نمی ماند و اجرا تبدیل به یک کار ماشینی می شود؛ موضوعی که متاسفانه در حوزه موسیقی پاپ دیده می شود و گاه احساس می کنید برخی از خوانندگان از موسیقی پلی بک برای اجرای خود استفاده می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: در جایی می خواندم که التون جان خواننده معروف موسیقی به ۲ خواننده بسیار مطرح موسیقی دیگر انتقاد داشت که آنها روی صحنه پلی بک می خوانند و جالب اینجاست این دو خواننده در پاسخ به اظهارات وی ماجرا را رد نکردند اما گفتند چون روی صحنه حرکات زیادی دارند و پرفورمنس اجرا می کنند دیگر قدرتی برای خواندن نمی ماند، اما در ایران برخی از خوانندگان تکان نمی خورند، پرفورمنسی اجرا نمی کنند اما به سمت پلی بک می روند که به نظر من گویی سرقت فرهنگی خواننده از اثر خودش اتفاق افتاده به عبارتی خواننده کارهای خود را در این فضا دابسمش می کند.