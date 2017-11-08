ظرفیت های فرهنگی کردستان می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگارمهر، جلال قلعه شاخانی امروز چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیر کل ارشاد کردستان که با حضور معاون وزیر ارشاد در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزارشد، گفت: کردستان به لحاظ پیشینه تاریخی و فرهنگی، قلب فرهنگ و کانون اندیشه و ادب مفاخر بزرگی بوده که در توسعه فرهنگ کسور سهمی عمده و جایگاه والایی داشتند.

وی عنوان کرد: این استان با توجه به میراث غنی فرهنگی و هنری می تواند خواستگاه جریانات عظیم فرهنگی و هنری در سطح منطقه و کشور باشد.

وی عمق باورهای دینی و مذهبی مردمان کرد، آیین ها و سنت ها،استعدادهای بالقوه و بالفعل در حوزه های فرهنگی و هنری از جمله ظرفیت های ارزشمندی است که می تواند زمینه ساز جریانی عمیق در توسعه فرهنگی و تاثیرگذار در عرصه فرهنگ کشور باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: باید از همه عزیزان که کمک کردند تا این مهم محقق شود تشکر کنم به ویژه از همفکرانم در ستاد جناب آقای روحانی که بنده را به صورت ویژه حمایت کردند.

رییس دفتر و مشاور عالی نماینده ولی فقیه در استان کردستان هم در این مراسم گفت: وزارتخانه ارشاد به جهت و سمت دهی تولید آثار فاخر در تراز انقلاب اسلامی باید بیشتر بپردازد.

حجت الاسلام مهدی فرزی بیان کرد: از انقلاب، شهدا و رهبر یاد گرفتیم در خط مقدم باشیم و دشمن را به چالش بکشیم نه اینکه آسیبی کشور را تهدید کند و آنگاه به برطرف کردن آن فکر کنیم.

وی بر توجه به معیشت خانواده بزرگ هنرمندان تاکید کرد و افزود: خانواده پرافتخار و عظیمی از هنرمندان استان داریم که به لحاظ معیشتی دچار مشکلاتی هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

