ساماندهی ۴ کانون بحرانی در حاشیه شهر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، رضا طالبی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقع جرم استان کرمان با اشاره به ساماندهی چهار کانون بحرانی در حاشیه شهر کرمان گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد استان از مناطق حاشیه ای در معرض خطر آسیب شهر کرمان، چهار منطقه شناسایی شده که نقشه های آن ها توسط اداره راه و شهرسازی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تحویل و وارد بانک جامع املاک شده و پلاک های تشکیل دهنده ثبتی مناطق مورد نظر نیز مشخص و پس از تثبیت سند مالکیت آن ها صادر شده است.

وی با بیان اینکه استان کرمان رتبه نخست در تثبیت مالکیت اراضی ملی در دو سال گذشته را کسب کرده است، اظهار داشت: تنها راه پیشگیری از حاشیه نشینی و مبارزه با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی (زمین خواری) تثبیت مالکیت اراضی ملی است.

طالبی زاده ادامه داد: بیشترین آسیب ما در اراضی داخل در حریم شهرها است که متولی آنها سازمان راه و شهرسازی است و با تعامل تمامی دستگاه های قضایی و اجرایی استان این معضل نیز حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک از ابتدای سال ۹۴ موظف شده اند در مدت زمان پنج سال تمام اراضی و مستغلات را تثبیت کنند و براساس ماده ۹ قانون حدنگار، تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه زمین و مسکن باید ظرف مدت دو سال مستندات خود را در اختیار ادارات ثبت قرار می دادند.

وی گفت: در حال حاضر با گذشت مدت زمان ۳۲ ماه از شروع قانون حد نگار؛ به دلیل اینکه نقشه های اراضی دولتی توسط دستگاه های متولی امر زمین و مسکن به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ارائه نشده یا فاقد استانداردهای لازم بوده، روند تثبیت اراضی دولتی به کندی صورت می گیرد که با توجه به وسعت اراضی ملی و دولتی نیاز به تامین اعتبار برای تهیه نقشه این اراضی است.