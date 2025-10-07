  1. جامعه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

صدور سند حدنگار ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی توسط اداره کل ثبت اسناد تهران

مدیر کل ثبت اسناد تهران گفت: در راستای صیانت و جلوگیری از زمین خواری و سیاست‌های برنامه تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد، ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی این استان توسط اداره کل ثبت اسناد تثبیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افخمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به سیاست‌های برنامه تحول و تعالی سازمان ثبت مبنی بر جلوگیری از زمین خواری و مستندسازی اراضی ملی و دولتی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: بعد از چندین سال سند مالکیت پلاک ثبتی ۴۶۸۶۱ فرعی از ۱۱۶ اصلی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی که یکی از معضلات منطقه فرحزاد بود به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران افزود: تثبیت این زمین به دلیل واقع بودن در محدوده و بافت شهری منطقه یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه در حوزه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال بود که با همکاری اداره کاداستر ثبت استان تهران، واحد ثبتی سعادت آباد و مسکن و شهرسازی استان تهران پس از دریافت نقشه‌ها و تاییدیه‌های مسکن و شهرسازی ظرف مدت ۷۲ ساعت صورت گرفت و سند مالکیت حدنگاری آن صادر و تحویل شد.

مهدیه حسن نائینی

