صدور سند حدنگار ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی توسط اداره کل ثبت اسناد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، افخمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به سیاست‌های برنامه تحول و تعالی سازمان ثبت مبنی بر جلوگیری از زمین خواری و مستندسازی اراضی ملی و دولتی در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: بعد از چندین سال سند مالکیت پلاک ثبتی ۴۶۸۶۱ فرعی از ۱۱۶ اصلی به مساحت ۲۴۰۰ هکتار از اراضی ملی که یکی از معضلات منطقه فرحزاد بود به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران افزود: تثبیت این زمین به دلیل واقع بودن در محدوده و بافت شهری منطقه یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه در حوزه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال بود که با همکاری اداره کاداستر ثبت استان تهران، واحد ثبتی سعادت آباد و مسکن و شهرسازی استان تهران پس از دریافت نقشه‌ها و تاییدیه‌های مسکن و شهرسازی ظرف مدت ۷۲ ساعت صورت گرفت و سند مالکیت حدنگاری آن صادر و تحویل شد.