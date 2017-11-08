اربعین روز پیروزی حقیقت و به نتیجه رسیدن قیام عاشوراست

حجت‌الاسلام عبدالجواد عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اربعین دارای ویژگی‌های متمایزی است، اظهار داشت: گرچه عاشورا در راستای دستیابی به اهداف قیام امام حسین (ع) نقشی زیربنایی دارد اما اربعین اهداف این قیام مهم را به نتیجه لازم رساند و کفر و ظلم یزیدیان را برملا کرد.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در زنده نگه داشتن نام و قیام عاشورا افزود: این دو بزرگوار با شجاعتی بی‌نظیر اهداف یزیدیان را در شرایطی آشکار ساختند که آنها که با غصب جایگاه ولایت و با تظاهر به اسلام در حال پیاده کردن اهداف ضد دینی و کفرآمیز بودند.

امام جمعه سپاهان‌شهر تاکید کرد: سیدالشهدا به عنوان یک وظیفه الهی، حقیقت اسلام واقعی و خلاف بودن حکومت معاویه و یزید را آشکار ساختند و این امر جز با شهادت ایشان و اسارت یاران و اهل بیت ایشان امکان‌پذیر نبود.

گسترش انقلاب اسلامی در دنیا پیاده‌روی اربعین را به قله اوج رسانده است

وی با بیان اینکه اربعین روز پیروزی حقیقت و به نتیجه رساندن قیام امام حسین (ع) است، ادامه داد: اهل بیا این پرچم پیروزی‌ را به دست جابربن عبداله انصاری و شیعیان جهان دادند و امروز این پیاده‌روی تحولی شگرف در دنیا آفریده‌ است.

حجت‌الاسلام عبداللهی تاکید کرد: امروز با گسترش انقلاب اسلامی ایران در دنیا، پیاده‌روی اربعین به قله اوج رسیده است به نوعی که تمامی آزادگان جهان از تمام ادیان به این حرکت بزرگ که نمادی از استکبارستیزی است، پیوسته‌اند.