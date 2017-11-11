به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و مدیر یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، صبح امروز شنبه ۲۰ آبان در آئین افتتاحیه این نمایشگاه، این دوره از نمایشگاه را هم از جهت مشارکت فعالان عرصه فضای مجازی و غرفه‌داران و هم از حیث تمهیداتی که برای برگزاری ۱۳۰ نشست و کارگاه تخصصی اندیشیده شده است، بسیار متفاوت‌تر از دوره‌های قبل عنوان و تأکید کرد: این نمایشگاه با یک نقشه راه آغاز شده و ما با یک برنامه مشخص به دنبال ایجاد «فضای سالم، ایمن و مفید» هستیم.

وی افزود: آنچه طی دو سال اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این خصوص روی آن کار شده است، طرحی است به نام «سما». ما با اعطای شناسه «شامد» به هر بستری در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن مبدأ تولید آن اثر که داخلی است یا خارجی، بستری را برای مدیریت تولید محصولات در فضای مجازی، پیرو مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای عالی فضای مجازی، ایجاد کرده‌ایم.

به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، طرح «سما» می‌تواند به کمک مردم موفق شود و مشارکت داوطلبانه از ارکان این طرح است و حاکمیت با استفاده از مردم، نظارت خود را بر این موضوع تکمیل خواهد کرد.

موسویان ادامه داد: سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی که دارای نشان هوشمند هستند، درواقع در بستری ایمن فعالیت می‌کنند. خوشحالم بگویم که ۱۳۰ هزار نرم‌افزار کاربردی موبایلی هم دارای شامد شده‌اند و ما امیدواریم در پایان سال جاری نشاندار شدن سه چهارم محتوای هدفگذاری شده را جشن بگیریم.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های دیگر مرکز متبوعش از جمله فرهنگ‌یار گفت: این طرح با مشارکت مردم و با هدف ایجاد بستری مناسب برای کسب و کارهای دیجیتال برای استفاده ناشران دیجیتال و سازندگان محتوا در فضای مجازی کلید خورده است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، آنها هم بتوانند در یک هماوردی با رقبای خارجی خود با کشورهای عضو CIS و اکو، به تجارت بین‌المللی مشغول شوند.

به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، امسال برای اولین بار در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، میز صادرات محصولات دیجیتال در نمایشگاه ایجاد شده و آمادگی تولید نقشه راه برای همه ناشران محصولات دیجیتال را دارد.

موسویان همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور مؤثر ناشران دیجیتال و فعالان عرصه فضای مجازی در نمایشگاه «سبیت» که خرداد ماه سال ۹۷ برگزار می‌شود، خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری بیشتر تشکل‌های صنفی حوزه نشر دیجیتال با مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موفقیت‌های بیشتری در این زمینه حاصل شود.

در این مراسم همچنین اعلام شد که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دیگر میهمان ویژه آئین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بوده است، به دلیل خستگی ناشی از بازگشت از سفر به کربلا، امکان حضور در این برنامه را پیدا نکرده و به جای او، خوانساری معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات در این مراسم حضور پیدا کرده است.