به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دیدار و گفتوگو با مخاطبان، کتابخوانی، نقد آثار و پرسش و پاسخ با نویسندگان تنها بخشی از برنامههای کانون در هفته کتاب است.
بر اساس این گزارش، قرار است نویسندگان از ۲۰ آبان تا ۱۵ آذر در استانهای مختلف با مخاطبان خود دیدار کنند.
در این میان شهر اصفهان در روز ۲۰ آبان میزبان جمالالدین اکرمی مولف کتاب «غریبه و دریا» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
گیلان روز ۲۱ آبان میزبان اعظم بزرگی نویسنده کتاب «بلوطی که برگهایش را قورت داد» از انتشارات علمی و فرهنگی است.
استان بوشهر در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان دو مهمان دارد، سمیرا قیومی مولف کتاب «لولو آلبالو» و حسین تولایی مولف کتاب «بیا چند شاخه حرف بزنیم» که هر دوی این آثار در انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.
در روز ۲۲ آبان یک کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران به نقد و بررسی گذاشته میشود. مصطفی رحماندوست با کتاب «کاش حرفی بزنی» در بین مخاطبان خود حاضر میشود.
در روز ۲۳ آبان نیز مازندران میزبان مرتضی حاتمی است. در این دیدار کتاب «راز کوچه باغ هفت توت» از انتشارات پیدایش به بحث و بررسی گذاشته میشود.
برنامه گفتوگوهای نویسندگان با کودکان و نوجوانان ایرانی در شهرهای مختلف کشور به تدریج اعلام میشود.
گفتنی است که دیدار مولفان با مخاطبان، بخشی از برنامههای کشوری کانون پرورش فکری در این هفته خواهد بود.
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