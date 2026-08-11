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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- موج ۱۶۴ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در مسیر چهارراه شهید مصطفی امامی(ارشاد) تا چهارراه گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته بیست و چهارم این برنامه، امشب سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع مردمی در موج ۱۶۴، از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شهروندان کرمانشاهی در این برنامه حضور خواهند یافت.

محل برگزاری اجتماع «نحن المنتقمون» چهارراه شهید مصطفی امام(ارشاد) به سمت چهارراه گلستان اعلام شده است و این برنامه با حضور مردم برگزار خواهد شد.

این اجتماع در ادامه برنامه‌های هفتگی «نحن المنتقمون» برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای که طی هفته‌های گذشته با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه دنبال شده است.

برگزارکنندگان این اجتماع بر حضور مردم و تداوم همراهی آنان تأکید داشته و شعار محوری این برنامه را «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» اعلام کرده‌اند.

اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در هفته بیست و چهارم و موج ۱۶۴، امشب سه‌شنبه ۲۰ مردادماه از ساعت ۲۱ در مسیر چهارراه شهید مصطفی امام(ارشاد) به سمت چهارراه گلستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6914481

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