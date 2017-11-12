به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع در بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر که صبح امروز برگزار شد و به بررسی تعیین و تکلیف فروش اوراق مشارکت ۴۰۰ میلیارد تومانی برای انجام فاز یک خط دوم قطار شهری کرج اختصاص داشت، اظهار کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر نقدهای بسیاری به پیمانکار قطار شهری مطرح است.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر اکنون برنامه های یاد شده در خصوص انتشار اوراق مشارکت و مراحل اداری پیرامون این مهم طی شود ۹ ماه زمان می برد، اوراق به پول تبدیل شود.

این عضور شورای شهر با تاکید بر اینکه نباید به شهرداری هزینه تحمیل شود، گفت: در خصوص این پروژه دو قید پیش بینی شده و شهرداری متعهد شده قبل از فروش اوراق برنامه جامع تامین مالی پروژه خط دوم قطار شهری را ارائه دهد.

پیمانکار متروی کرج به دنبال دعوای حقوقی است

زارع با بیان اینکه در گذشته هزینه کردها مد نظر نبود به همین جهت با مشخص شدن این ردیف های اعتباری برای مردم می توان انتشار اوراق را به مرحله اجرایی رساند، گفت: یکی از مشکلات اساسی قطار شهری تامین مالی است، تا پول نداشته باشیم این پروژه را پیش نخواهیم برد.

مهدی حاجی قاسمی دیگر عضو شورای شهر کرج در ادامه گفت: چه ضرورتی دارد وقتی پروژه قطار شهری کرج فاینانسور ندارد و شرکت پیمانکار در این بین تنها وعده داده و شهرداری را سرکار گذاشته اوراق مشارکت منتشر شود.

حاجی قاسمی دبیر شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: شرکت پیمانکار قطار شهری کرج قصد دارد قیمت و تعهدات خود را به روز کند تا وارد یک دعوای حقوقی شویم لذا ضرورتی ندارد اجازه انتشار اوراق مشارکت به شهرداری داده شود.

منصور وحیدی نیز در این باره به بیان اینکه شرکت پیمانکار قطار شهری کرج بر این پروژه تحمیل شده و تعهدات خود را به کرج ادا نکرده است، اظهار کرد: افرادی که که در گذشته به این شرکت اعتماد کرده اند نیز اذعان دارند این شرکت به مردم خیری نخواهد رساند.

نظر شهردار کرج بر ادامه فعالیت پیمانکار متروی کرج است

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم شرکت پیمانکار قطارشهری کرج دست از سر مردم کرج بردارد، ادامه داد: زمانی که وضع مالی کرج خوب بود این پروژه به نتیجه ای نرسید در این بازه زمانی که شرایط مالی بدی در شهر حاکم است، رقم قابل توجهی بدهکار هستیم و در هزینه های جاری خود مانده ایم انتشار این اوراق مشارکت جز گرفتاری برای شهروندان کرجی عایدی نخواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: باید راهکارهای ایجاد درآمد برای شهرداری کرج در اولویت قرار داده شود و قطار شهری باید با راه درست و قانونی خود به نتیجه برسد.

وی گفت: مردم شهر کرج پیمانکاری می خواهند که برای یک پروژه سه هزار میلیاردی حداقل هزار میلیارد تومان پول داشته باشد، در ارتباط با این موضوع باید اقدامی راهبردی پیش گرفته شود.

حسین محمدی رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج با اشاره به اینکه پیمانکار فعلی قطار شهری کرج مدت زمان زیادی این پروژه را بدون هیچ پیشرفتی باقی گذاشته است، افزود: مهم تر از تامین منابع مالی پروژه تعیین و تکلیف پیمانکار فعلی و انتخابی پیمانکار شایسته تر است.

محمد نبیونی رییس شورای اسلامی شهر کرج نیز پیرامون صحبت محمدی در خصوص تعیین و تکلیف پیمانکار فعلی قطار شهری کرج، گفت: نظر شهردار کرج بر این است تا پیمانکار فعلی مترو به کار خود ادامه دهد.

طرح دوفوریتی خلع ید پیمانکار متروی کرج ارائه شود

احد رسولی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری با اعلام اینکه اعضای شورای شهر کرج به پیمانکار اعتماد و اطمینان ندارند، افزود: در طول ۱۱ سال گذشته باید سه بار خط دوم پروژه قطار شهری کرج راه اندازی می شد که محقق و اجرایی نشده است.

رسولی افزود: به فعالیت پیمانکار فعلی اعتماد نداریم، این اعتماد زمانی حاصل می شود که شرکت پیمانکار به گفته و تضمین های منعقد شده در تفاهم نامه در بازه زمانی مشخص عمل کند.

رحیم خستو نیز با بیان اینکه مواضع اعضای شورای شهر کرج در راستای خلع ید پیمانکار مشخص است، تاکید کرد: باید طرح دو فوریتی برای خلع ید پیمانکار قطار شهری کرج در شورا ارائه شود.

کوثری قایم مقام شهردار کرج با بیان اینکه اکتفا به یک روش تامین مالی برای این پروژه پاسخگو نیست چرا که برای تامین مالی این پروژه باید به روش های مختلفی متوسل شویم، افزود: تقاضا دارم موضوع تامین منابع مالی و تنوع بخشی را به طور کامل از شیوه انتخاب پیمانکار جدا کنیم و مصوبات به گونه ای باشد تا سبد مالی این پروژه غنی شود.

گفتنی است؛ لایحه تعیین و تکلیف فروش اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری کرج پس از بررسی از دستور جلسه خارج شد تا با حضور شهردار در جلسه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.