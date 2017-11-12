به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «آبجی» ساخته مرجان اشرفی زاده در بخش مسابقه جشنواره فیلم های مولف که در شهر گوادالاخارا مکزیک برگزار می شود، روی پرده می رود.

جشنواره فیلم های مولف از تاریخ ۱۹ آبان آغاز شد و تا ۲۷ آبان ماه ادامه دارد و طبق جدول زمان‌بندی جشنواره، فیلم «آبجی» روز ۲۶ آبان نمایش داده می شود.

فیلم سینمایی «آبجی» که به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی ساخته شده است با حضور در جشنواره فیلم های مولف در مکزیک دوازدهمین حضور خارجی خود را تجربه می کند و تاکنون چهار جایزه نیز دریافت کرده است.

علیرضا شاهرخی پخش خارجی فیلم «آبجی» را به عهده دارد.