به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه با «فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.
علی اکبری در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خوشامدگویی به هیأت اتحادیه اروپا، گفت: ایران و اتحادیه اروپا دارای ظرفیتهای زیادی برای توسعه همکاری ها در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، تجاری، بهداشتی و بانکی هستند که امیدواریم با اجرای برنامههای پیش رو شاهد تحکیم مناسبات و مبادلات در زمینههای مختلف فیمابین باشیم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از حمایت های اتحادیه اروپا از توافق برجام، تحریمهای یکجانبه اخیر آمریکا را نقض آشکار برجام خواند و افزود: انتظار داریم اتحادیه اروپا همچنان از اجرای کامل توافق برجام حمایت کرده و از نقض و کارشکنی در اجرای این توافق مهم بینالمللی توسط آمریکا جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان از حمایت و تسهیل اتحادیه اروپا برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی قدردانی کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی از گسترش ارتباطات فیمابین و تبادل هیاتهای پارلمانی بین دو طرف حمایت میکند و در این راستا تلاش دارد موانع قانونی برای تحقق این امر را مرتفع کند.
فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا ضمن تشکر از فراهم کردن فرصت این دیدار، گفت: ایران و اتحادیه اروپا دارای زمینههای مشترکی برای همکاری در حوزههای مختلف به ویژه کشاورزی و مواد غذایی هستند که میتوان در راستای حمایت همه جانبه سیاسی و پارلمانی برای تقویت هر چه بیشتر ارتباطات و رفع موانع موجود گام برداشت.
وی همچنین لازمه تسهیل مبادلات و تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا را حل پارهای از مشکلات بانکی کنونی دانست.
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به توافق برجام اظهار کرد: ما متعهد به اجرای کامل برجام هستیم و به عنوان اتحادیه اروپا با مذاکرات مجدد در این زمینه مخالفیم.
فیل هوگان ضمن اظهار امیدواری نسبت به نتایج تفاهمات منعقده بین دو طرف، حمایت مجلس شورای اسلامی را در اجرای آن ضروری دانست.
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