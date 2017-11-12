تماسی برای زلزله با آتش نشانی تهران گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی شامگاه یکشنبه اظهار داشت: تماسی برای زلزله با آتش نشانی تهران مبنی بر این که حادثه ای رخ داده و نیاز با کمکی داشته باشند، گرفته نشده است، حتی بنده با بعضی از دوستان در آتش نشانی شهرهای اطراف تهران نیز صحبت می کردم، خوشبختانه در آن شهرها نیز وقوع حادثه ای که نیاز به حضور آتش نشانان داشته باشد، گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: آرامش در تهران و شهرهای اطراف برقرار است و نگرانی وجود ندارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: اگر مردم می خواهند کسب اخبار و اطلاعات کنند، فقط از منابع رسمی، خبرگزاری ها و پایگاه های رسمی خبر که سندیت دارند کسب خبر کنند.

ملکی اظهار داشت: آتش نشانان شهرداری مانند همیشه آمادگی لازم برای ارائه خدمت به مردم عزیز را دارد.