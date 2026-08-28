حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام حادثه سقوط از ارتفاع در ارتفاعات محلی قله قورخود روستای باش‌کلاته، امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان سملقان در عملیاتی سخت و نفس‌گیر پس از پیمایش ۵ ساعته در ارتفاعات صعب‌العبور و تاریکی شب به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در ادامه افزود: این حادثه شامگاه پنجشنبه ۵ شهریورماه رخ داد و دو تیم عملیاتی هلال‌احمر با حضور ۱۱ نیروی امدادی به منطقه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر صعب‌العبور، بامداد جمعه موفق به دسترسی به فرد ۵۲ ساله مصدوم شدند.

رستمی تصریح کرد: مصدوم که از ناحیه پا و لگن دچار آسیب و شکستگی شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و با توجه به شرایط منطقه و وضعیت جسمانی وی، توسط بسکت به مکان امن منتقل و با هماهنگی انجام‌شده توسط بالگرد اورژانس هوایی به مرکز درمانی منتقل شد.

وی بیان کرد: عملیات امدادرسانی و بازگشت تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر شهرستان سملقان، صبح جمعه ۶ شهریورماه به پایان رسید.