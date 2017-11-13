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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان در یاسوج با ۱۸ مصدوم

واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان در یاسوج با ۱۸ مصدوم

یاسوج- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان مدرسه "فرزانگان" یاسوج و مصدومیت ۱۸ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورانفرد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اعلام این خبر به مرکز، نیروهای اورژانس با اعزام به محل حادثه نسبت به رها سازی مصدومان و امداد رسانی به این دانش آموزان اقدام کردند.

پورانفرد بیان کرد: این مینی بوس که سرویس یکی از مدارس دخترانه شهر یاسوج بوده، صبح امروز به دلیل بی احتیاطی در یکی از خیابانهای این شهر واژگون شد.

با بیان اینکه در این حادثه کسی دچار آسیب دیدگی شدید نشد، خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند و اقدامات درمانی و مداوای سرپایی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعات اعلام شده، عدم دید کافی ناشی از ایجاد گرد و خاک ایجاد شده توسط خودروی جلویی و بی احتیاطی راننده و برخورد مینی بوس با تپه ایجاد شده توسط مصالح ساختمانی، باعث واژگونی مینی بوس شده است.

کد مطلب 4143057

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