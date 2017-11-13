از «اربعین» تا «زلزله»/موش دَوانی زنجیره ای ها علیه اتحاد دو ملت

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: مراسم راهپیمایی اربعین که از دیرباز، محفل و فرصتی بی نظیر برای همگرایی و وفاق میان مسلمانان به خصوص اهل تشیع بوده، در سالهای اخیر و با نابودی صدام و دولت بعث عراق، با قوت و تدارکات همه جانبه تری برگزار می شود.

راهپیمایی اربعین در حقیقت زمینه ساز بستری شگرف برای نمایش وفاق امت اسلام به جهانیان به خصوص آن هایی است که برای شقاق هر چه بیشتر مسلمانان، دست از طراحی های خصمانه خویش برنمی دارند.

مقام معظم رهبری در نوزده دی ماه سال ۹۳ در دیدار مسئولان نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی‌ درباره تاثیر اربعین حسینی در وحدت امت اسلام فرمودند: «در اربعین حسینی میلیون ‌ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها - البتّه مخصوص شیعه نبود، سنّی‌ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ‌ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند. حادثه‌ی عجیبی بود حادثه‌ امسالِ اربعین کربلا. این راه را دشمنان اسلام و دشمنان اهل‌بیت به خیال خود مسدود کرده بودند.»

با همه این ها، عده ای در داخل، همنوا با خارج نشینان که در مناسبت هایی نظیر راهپیمایی اربعین، کاری جز لجن پراکنی و تخطئه علیه شعائر مذهبی ندارند، شروع به افاضه گویی و لغزپراکنی از جنس روشنفکری کردند.

«صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب در گرماگرم راهپیمایی اربعین طی مطلبی توییتری نوشت: «به دخترم سارا که عازم کربلا بود، گفتم انشاءالله زیارتت مقبول اما در بین راه این پرسش را هم از خودت بکن که چه شد بعد از ۱۴۰۰ سال، ما ایرانی‌ها سه، چهار سال است که دفعتاً به فکر راهپیمایی اربعین افتاده‌ایم.»

زیباکلام اگرچه سالهاست در دانشگاه تاریخ معاصر درس می دهد اما معلوم نیست چگونه با تاریخچه حضور ایرانیان در پیاده روی مسیر نجف تا کربلا از قرن های گذشته تا امروز، آشنا نیست. در همین باره، محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور در دوره اصلاحات، تصویری قدیمی از راهپیمایی اربعین که در آن پدر و دایی اش حضور داشتند را منتشر کرد که به نوعی آن را می توان پاسخ تلویحی به زیباکلام به حساب آورد.

اما او آخرین فرد از جریان روشنفکرنما نبود که قصد داشت با حاشیه سازی و مستولی کردن آن بر متن، اصل مساله را قربانی منویات ناروای خود کند. «حمیدرضا جلایی پور» دیگر فعال اصلاح طلب هم در مطلبی بی ادبانه و در توهینی آشکار به زائران اربعین گفت: «اقشاری را در فرودگاه امام خمینی(ره) دیدم که بهترین امکان مدرنی را که ممکن است درطول زندگی استفاده کنند، همان ماشین بنز حمل جنازه بهشت زهراست ولی حالا با بهترین هواپیما یا اتوبوس VIP به کربلا می روند.»

در کنار این دو اظهار نظر، مطلب اینستاگرامی «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهور پیرامون رفتار راهپیمایان مراسم اربعین، حاشیه های زیادی برای خود درست کرد. وی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود بدون اشاره به هزاران اتفاق قابل توجه و صحنه زیبا در مسیر راهپیمایی اربعین، از رعایت نشدن نظافت در آن نوشت: «چه اندازه رفتارهایمان با امامان بزرگواری که برای زیارت شان سر از پا نمی شناسیم و نظافت را از ایمان می دانند، شباهت دارد.»

البته در اصل موضوع که رعایت نظافت است، شکی وجود ندارد اما این سوال را باید از خانم مولاوردی پرسید که در کنار هزاران مزیت و فضائلی که در مراسم راهپیمایی اربعین وجود دارد، ذره بین گذاشتن روی یک عیب، آیا معلولی جز ذهن بهانه جو و مته به خشخاش گذار دارد؟

از همه این اظهارات که بگذریم، می رسیم به زلزله شب گذشته که کانونش در شمال عراق بود و در استان های غربی و مرکزی کشورمان هم احساس شد. روزنامه غرب گرای «شرق» در شماره امروز دوشنبه ۲۲ آبان خود، تیتری را در صفحه یک خود کار کرد که نمی شود آن را با موج آفرینی جریان روشنفکر نما علیه مراسم اربعین طی ۱۰ روز گذشته، بی ارتباط بدانیم. تیتر این بود: «زلزله عراق ایران را لرزاند.»

باید از روزنامه شرق و رسانه هایی از این دست پرسید که کار کردن چنین تیتری، آن هم در شرایط کنونی که مردم ایران عزادار قربانیان زلزله غرب کشور هستند، چه معنایی دارد؟ کار کردن چنین تیتر شیطنت آمیزی، آن هم در شرایطی که وحدت دو کشور عراق و ایران، تنها عامل در خنثی سازی مکر دشمنان در این کشور است، چه لزومی دارد؟

باید روزنامه شرق و دیگر چهره های فعال در جبهه اصلاح طلبی که نمی خواهند شکوه اربعین را بدون سم پاشی های کودکانه خود ببینند را به اظهارات انقلابی یک جوان عراقی در حسینیه امام خمینی(ره) خطاب به رهبر انقلاب ارجاع بدهیم که فیلم آن اخیرا منتشر شده است.

این جوان عراقی شب عاشورای امسال در مراسم بزرگداشت سالار شهیدان در حسینیه امام خمینی(ره)، خطاب به رهبری گفت: «آمریکا اطراف ما را گرفته است و اسرائیل به محاصره کردن ما پرداخته است. به خدا سوگند دست از تو برنمیداریم و آنچنانکه زهیر و بریر و حبیب گفتند به شما می گوییم، اگر کشته شویم، سپس زنده شویم، سپس سوزانده شویم، سپس خاکسترمان در هوا پخش شود و هزاران هزار بار این کار با ما انجام شود، تو را ترک نمی کنیم ای امام.»

یقینا هر چه دو ملت ایران و عراق، مسیر سنگلاخی تحولات در منطقه غرب آسیا را منسجم تر و همگراتر طی کنند، به سود همگان خواهد بود. زیر سوال بردن این وحدت به بهانه های مختلف، دودش به چشم همگان می رود و نیازی به گفتن نیست که چه دولت ها و کشورهایی از این تفرقه و تقابل دو ملت همسایه و هم دین بیشترین سود را می برند!