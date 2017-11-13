وزیر کشور: ظرف چند ساعت آینده آب و برق منطقه به طور کامل وصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز پس از بازدید از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران طی سخنانی اظهارداشت: مسئولان آب، فاضلاب و برق منطقه هر چه سریعتر نسبت به برقراری آب و برق شهرستان پل ذهاب اقدام کنند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی های انجام شده محموله‌های بیشتری از آب، غذا و چادر در این محل توزیع خواهد شد، گفت: باید توزیع این اقدام به کمک معتمدین محلی و مردم صورت بگیرد زیرا اینکار موجب افزایش ارامش و دلگرمی مردم می‌شود.

وزیر کشور با بیان اینکه تمامی امکانات کشور برای خدمت رسانی به مردم استانهای غربی کشور بسیج شده است بر لزوم شناسایی هر چه زودتر مفقودین قبل از عملیات آواربرداری تاکید کرد.

رحمانی فضلی مجددا به مسئولان زیرربط دستور داد هر چه زودتر و ظرف چند ساعت آینده اقدامات لازم برای برقراری آب و برق شهرستان به طور کامل صورت بگیرد.

در پایان این جلسه برای انجام هر یک از برنامه ها و تصمیمات مسئولانی ویژه تعیین شدند تا این تصمیمات هرچه زودتر عملیاتی شود.

گفتنی است در این جلسه نیز مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری حضور داشتند.