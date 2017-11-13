پوتین: همکاری ما با ایران و ترکیه در سوریه نتیجه بخش بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در جریان دیدار با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای خود اظهار داشت که فعالیت و همکاری روسیه با کشورهای ایران و ترکیه دستاوردهای ملموسی در سوریه به همراه داشته و شرایط را برای گفتگو در این کشور فراهم ساخته است.

وی در این دیدار بر تداوم همکاری پوتین و روسیه با دولت ترکیه برای کمک به حل بحران سوریه تأکید کرد.

در این دیدار، پوتین از قصد رهبران دو کشور برای راه اندازی نخستین رآکتور در نیروگاه هسته ای «آکویو» ترکیه در سال ۲۰۲۳ خبر داد.

رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود که آژانس اتمی دولتی روسیه موسوم به «روساتوم» در آینده نزدیک فعالیت خود را در سایت هسته ای «آکویو» آغاز خواهد کرد.

گفتنی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» وارد مسکو شد و پس از احوال پرسی با رئیس جمهور روسیه مذاکرات خود را با وی آغاز کرد.

«مولود چاووش اغلو» وزیر امور خارجه ترکیه، «خلوصی آکار» فرمانده ارتش ترکیه و «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز در دیدار اردوغان با پوتین حضور دارند.

اردوغان پیش از سفر خود به روسیه اعلام کرده بود که در جریان این سفر علاوه بر رایزنی پیرامون توسعه توافقات تجاری میان دو کشور و رفع موانع موجود در این خصوص، درباره آخرین تحولات سوریه و گام های آتی برای حل و فصل این موضوع با حساسیت زیادی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به رایزنی خواهد پرداخت.