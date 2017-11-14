جدیدترین خبرها از «کروکودیل»/ صداگذاری فیلم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، سینمایی «کروکودیل» به کارگردانی مسعود تکاور در ادامه مراحل پس از تولید خود به صداگذاری رسید.

مسعود تکاور نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «کروکودیل» درباره صداگذاری فیلمش گفت: با توجه به فضای حادثه ای فیلم «کروکودیل» و شرایط حساس تولید آن، می خواستم صداگذاری فیلمم واقعی باشد.

وی درباره صداگذار فیلم «کروکودیل» و انتخاب محمدمهدی جواهرزاده توضیح داد: من در انتخاب اعضای تیمم دنبال افراد دارای نبوغ و مستعد هستم. جواهرزاده با دریافت چند جایزه برای فیلم هایی که کار کرده نشان داد که توانمند است به خصوص صداگذاری رئالیته فیلم من را خوب می تواند بشناسد و ایجاد کند.

فیلم سینمایی «کروکودیل» فضایی حادثه ای دارد و درباره چند جوان است که می خواهند از مسیری سریع اما پر خطر، همه چیز را می خواهند یک شبه بدست بیاورند، اما...

عوامل فیلم سینمایی حادثه ای «کروکودیل» عبارتند از نویسنده و کارگردان مسعود تکاور، تهیه کننده عزت الله جامعی ندوشن، سرمایه گذار یوسف نادعلی، صدا گذار محمد مهدی جواهرزاده و مشاور رسانه ای علی موذن جامی.

بازیگرانی که در فیلم سینمایی «کروکودیل» به ایفای نقش پرداختند عبارتند از کوروش تهامی، اندیشه فولادوند، حسین مهری، الهه حصاری، رضا یزدانی، رامین پرچمی، افسانه چهره آزاد و رامتین خداپناهی.