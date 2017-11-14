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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

از سوی اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه صورت گرفت؛

اعزام مربیان فرهنگی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

اعزام مربیان فرهنگی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

کرمانشاه- مربیان فرهنگی برای انجام فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه، با تشکیل ستاد ویژه در این‌اداره کل نسبت به اعزام مربیان فرهنگی برای انجام فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان اقدام نمود.

اجرای فعالیت های فرهنگی در مناطق زلزله زده، عیادت از کودکان سانحه دیده، پیگیری همکاران و اعضای مراکز در منطقه، از جمله اقدامات صورت از سوی اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه است

 ۲ دستگاه خودرو سیار روستایی کانون پرورش در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب اعزام شد تا برای کودکان فعالیت های فرهنگی انجام دهد.

 کتابخانه های سیار یک و دو استان کرمانشاه به منطقه سرپل ذهاب جهت ارائه خدمات فرهنگی به کودکان آسیب دیده اعزام شد.

وحید خسروی قصه‌گوی برگزیده جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی و از هنرمندان خلاق نمایش عروسکی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کرمانشاه است و در میان کودکان زلزله زده حضور یافت.

کد مطلب 4145122

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