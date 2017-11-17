ترسیم منحنی وقوع خطرات در زیرساخت ارتباطی کشور با هدف کاهش خسارت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت ارتباطی کشور برای مناطق زلزله زده غرب کشور و با بیان اینکه وضعیت ارتباطی این مناطق نرمال است، گفت: نخستین حوزه ای که در زلزله غرب ایران وضعیت را به حالت نرمال رساند، ارتباطات بود و گزارشی از وضعیت نامناسب ارتباطی از منطقه نداریم.

وی اظهار داشت: در حال برنامه ریزی برای به دست آوردن منحنی وقوع خطرات در حوزه ارتباطات هستیم و مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات با کمک دانشگاه امیرکبیر مسئول مطالعه در این زمینه شدند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این خصوص قرار است طرح جامع منحنی وقوع خطرات در زیرساخت ارتباطی کشور تهیه شود تا در حوادث اینچنینی و مواقع بحران، میزان خسارات در شبکه ارتباطی کشور به حداقل ممکن برسد.

جلب رضایت ۸۰ درصد کاربران در تعرفه جدید اینترنت

آذری جهرمی در مورد تعرفه گذاری جدید اینترنت نیز گفت: پیش بینی ما این است که بیش از ۸۰ درصد کاربران از مدل جدید تعرفه گذاری اینترنت ثابت، رضایت داشته باشند. در این مدل، منافع مردم ، شرکت های اینترنتی و حمایت جدی از تولیدکنندگان محتوای بومی، دیده شده است.

وی با بیان اینکه دراین زمینه با اپراتورهای اینترنت جلسه ای داشتیم و آنها در این رابطه توجیه شدند، ادامه داد: البته در این چند روزه بعد از اعلام مدل تعرفه های جدید هم، با استقبال مواجه شدیم و هم ابهامی در این خصوص ایجاد شد که بیشترین ابهام به بحث استفاده منصفانه، ارتباط داشت.

وزیر ارتباطات به مردم توصیه کرد که در این زمینه کمی صبر داشته باشند تا شرکت های ارائه کننده اینترنت، جدول تعرفه های خود را اعلام کنند.

آذری جهرمی درباره ضرورت ارائه اینترنت حجمی برای کاربران کم مصرف نیز گفت : قبلا در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات، یکی از اپراتورها به صورت داوطلبانه اینترنت غیرحجمی ارائه می کرد که بعد از مدتی، مدل ارائه اینترنت خود را به حجمی تغییر داد و برای عدم تکرار این موارد، این مدل تعرفه گذاری طراحی شده است.

موارد غیر فنی رجیستری در حال نهایی شدن است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اجرای طرح رجیستری نیز گفت : تمام اجزای این سیستم برای اجرا آماده است و تنها لحاظ کردن موارد غیر فنی این طرح برای ایجاد کمترین اختلال و مشکل برای مردم باقی مانده است و این موارد غیر فنی نیز در حال نهایی شدن است .

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به معنای محدودسازی پیام رسانهای فعال نیست

وی درباره جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی با شبکه های خارجی نیز تاکید کرد : حمایت و توسعه پیام رسان های بومی مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و معنی آن محدود سازی و مقابله با سایر پیام رسان های فعال در کشور نیست.

آذری جهرمی تصریح کرد : وزارت ارتباطات برای جذاب تر کردن پیام رسان های بومی در کشور گام های نخست خود را برداشته است و به پیام رسان هایی که از مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند ، پهنای باند رایگان ارائه داده و فضای اختصاصی و تعرفه ترجیحی نیز، در نظر گرفته شده است، البته در این مسیر گام های دیگری هم باید برداشته شود.

وزیر ارتباطات گفت: در این حوزه باید به حریم خصوصی کاربران و اطمینان مردم به این فضا نیز توجه کنیم .