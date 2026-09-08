به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) در حاشیه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن هشتگرد در جمع خبرنگاران با اشاره به گستردگی ساخت مسکن در کشور اظهار کرد: در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، ساخت نزدیک به ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی توسط ادارات‌کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید در دست اجراست که سهم شهرهای جدید از این میزان، حدود ۱۴۱ هزار واحد مسکونی است.

وی افزود: برای آغاز عملیات اجرایی این واحدها اقدامات پایه انجام شده و خوشبختانه برای ۹۹ درصد این واحدها، معادل حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی، پروانه ساختمانی اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بیان کرد: در گام بعدی، برای تقویت بنیه مالی پروژه‌ها و پشتیبانی از متقاضیان مسکن حمایتی، انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی در اولویت قرار گرفت که تاکنون برای ۱۲۳ هزار واحد، معادل ۸۸ درصد کل واحدهای در دست ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با همکاری ۱۱ بانک عامل منعقد شده است.

تزریق ۸۵ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نهضت ملی مسکن

وی با تشریح مراحل ساخت و پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۲۳ هزار واحد در مرحله اجرای فونداسیون، حدود ۲۰ هزار واحد در مرحله اجرای اسکلت و سقف، ۷۲ هزار واحد در مرحله سفت‌کاری، ۴۰ هزار و ۲۰۰ واحد در مرحله نازک‌کاری و ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد نیز در مراحل پایانی و تکمیل نصبیات قرار دارند.

ملکی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، مجموعاً ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید تزریق شده است که ۵۱ هزار میلیارد تومان آن از محل آورده متقاضیان و ۳۴ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات شبکه بانکی تأمین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مشارکت مؤثر موجب شد میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید از ۱۸ درصد به نزدیک ۴۲ درصد افزایش پیدا کند؛ تاکنون ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان دهک‌های یک تا چهار

وی با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن برای کاهش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: از مجموع ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در شهرهای جدید، حدود ۳۶ هزار متقاضی در دهک‌های یک تا چهار درآمدی قرار دارند؛ طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی به همه استان‌ها، کمک ویژه به پروژه‌های متعلق به این دهک‌ها که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، برای جبران سهم آورده متقاضیان، معادل صورت‌وضعیت و کارکرد پیمانکاران تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل تهاتر املاک و اراضی شرکت عمران، مستقیماً به پیمانکار پرداخت می‌شود.

ملکی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ هزار متقاضی در شهرهای جدید مشمول این طرح شده‌اند که تاکنون فرآیند انتخاب زمین، اخذ تعهد و ارجاع به کارگزاری بانکی برای ۳ هزار واحد به ارزش یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انجام شده است؛ روند پیشرفت این طرح به صورت هفتگی توسط وزیر راه و شهرسازی رصد می‌شود.

تأمین زمین برای بیش از ۱۰ هزار متقاضی جوانی جمعیت

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون برای بیش از ۱۰ هزار متقاضی از مجموع ۲۰ هزار و ۲۰۰ ثبت‌نام‌کننده، تأمین زمین انجام شده است. به منظور تحویل زمین‌های دارای زیرساخت مناسب و آماده‌سازی‌شده، تاکنون ۵ هزار و ۸۰۰ قطعه زمین تخصیص یافته و ۴ هزار و ۷۹۷ فقره قرارداد نیز به متقاضیان تحویل شده است تا فرآیند ساخت‌وساز را آغاز کنند.

اجرای ۱۳۷ پروژه روبنایی و ۲۰۱ پروژه زیربنایی در شهرهای جدید

وی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی صرفاً ساخت واحد مسکونی نیست، اظهار کرد: هدف، تحویل یک بسته کامل سکونتی به متقاضیان است تا واحدهای مسکونی هم‌زمان با خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد؛ در همین راستا، هم‌اکنون ۱۳۷ پروژه روبنایی با اولویت فضاهای آموزشی، درمانی و عمومی و با اعتبار ۶.۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع تهاتری شرکت‌های عمران در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: احداث ۵۸ باب مدرسه ۶ تا ۱۲ کلاسه، بخش عمده پروژه‌های روبنایی در حال اجرا را تشکیل می‌دهد. در بخش خدمات زیربنایی شامل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و آماده‌سازی معابر نیز ۲۰۱ پروژه با برآورد ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان تعریف شده است تا متقاضیان هم‌زمان با تحویل کلید واحدهای خود، از تمامی خدمات زیرساختی بهره‌مند شوند.

کاهش واحدهای باقیمانده مسکن مهر به ۲۷ هزار واحد

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت واحدهای باقیمانده مسکن مهر اظهار کرد: از سال گذشته ۳۵ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده در هشت شهر جدید تحویل گرفته شد که اکنون این تعداد به ۲۷ هزار واحد کاهش یافته است.

وی افزود: بیشترین حجم واحدهای باقیمانده مسکن مهر مربوط به شهر جدید پردیس است و برای تکمیل این واحدها به حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ساخت و ۶ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل نصبیات، آسانسور و محوطه‌سازی ۱۰ هزار واحد ناقص مورد نیاز است.

ملکی با اشاره به تفکیک ۶ هزار و ۴۱۵ واحد مسکن مهر پردیس با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد گفت: برای تکمیل این واحدها به ۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی و با پیگیری مجمع نمایندگان تهران، «کمیته ویژه پیگیری مسکن مهر پردیس» با حضور معاونان وزیر و نمایندگان مجلس تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: جلسات این کمیته به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود و هدف آن، حل مسائل داخلی و انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، به‌ویژه با وزارت نیرو، برای تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس است.

تعیین تکلیف تمام واحدهای مسکن مهر مهستان

این مقام مسئول درباره پروژه‌های مسکن در شهر جدید مهستان اظهار کرد: در این شهر ۱۵ هزار و ۶۲۸ واحد نهضت ملی مسکن در قالب ۴۲ پروژه در دست اجراست که در دو فاز دسته‌بندی شده‌اند. فاز نخست شامل ۲۴ پروژه با ۱۳ هزار واحد و فاز دوم شامل ۱۸ پروژه مسکن مهر و تبدیلی با ۴ هزار و ۱۳ واحد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین تکلیف کامل ۸ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر باقیمانده از اواخر دهه ۸۰ در مهستان تأکید کرد: با انسجام مدیریتی شرکت عمران و همراهی استاندار و شورای مسکن استان، امروز تمامی واحدهای مسکن مهر مهستان تعیین تکلیف شده‌اند، پیمانکار فعال دارند و به سیستم بانکی متصل شده‌اند.

ملکی گفت: در نتیجه این اقدامات، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر مهستان از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

اجرای ۲۲ پروژه روبنایی در مهستان

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی شهر جدید مهستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ پروژه روبنایی به ارزش یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در مهستان فعال است. احداث پنج فضای آموزشی بزرگ‌مقیاس از شاخص‌ترین این پروژه‌هاست که از جمله آنها می‌توان به دومین مدرسه استاندارد ۱۲ کلاسه کشور پس از قم اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان خاطرنشان کرد: همچنین یک بسته تکمیلی شامل ۲۰ پروژه جدید روبنایی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در مرحله فراخوان قرار دارد. این پروژه‌ها با تأمین مالی از منابع داخلی شرکت عمران اجرا خواهند شد و گامی اساسی در ارتقای سرانه‌های خدماتی و احداث واحدهای تجاری خطی در سایت‌های مسکن مهر مهستان محسوب می‌شوند.