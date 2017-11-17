جریان انحرافی و فتنه گر حق هنجارشکنی و قانون گریزی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی ضمن تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به اخلاق پیامبر اعظم(ص) اشاره و اظهار داشت: قرآن پیامبر(ص) را دارای خلق عظیم معرفی می کند، یکی از ابعاد سیره آن حضرت، اخلاق اجتماعی است، چرا که اسلام دینی اجتماعی بوده و جامعه در پرتو اخلاق زنده و پویا می شود.

وی توجه به مشورت را از اصول سیره نبی مکرم اصلام دانست و گفت: انسان هرگز از مشورت ضرر نمی کند، جای تاسف است برخی افراد، خصوصا در جایگاه مدیریتی، خود را عقل کل می بینند و مغرورانه عمل می کنند، در عزل و نصب ها و تصمیم گیری های اجتماعی و مسائلی مرتبط با سرنوشت جامعه از مشورت پرهیز می کنند.

امام جمعه موقت ورامین دومین ویژگی اخلاقی پیامبر(ص) را حس تعاون و همکاری دانست و افزود: پیامبر در رسیدگی به بینوایان، در همکاری برای انجام کارهای خیر و نیک و گره گشایی از مردم پیشگام بود، مگر می توان وضعیت زلزله زدگان را دید و آرام بود، مگر می توان مظلومیت مسلمانان میانمار را دید و ساکت نشست، اگر کسی این چنین باشد، با فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) بیگانه است.

وی سپس روز وقف را مورد اشاره قرار داد و افزود: آحاد مردم موظف هستند از موقوفات مانند امانت شرعی پاسداری کنند، مسئولان نیز اگر در پاسداری از موقوفات کوتاهی کنند، در پیشگاه خدا و واقفین مسئول هستند.

خطیب جمعه امروز ورامین زلزله غم بار کرمانشاه را مورد اشاره قرار داد و افزود: عمق حادثه بسیار وسیع است، از بین رفتن خانه ها و سرمایه های مردم این مناطق و جان باختن بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان و مجروح شدن هزاران نفر، آن هم در هوای سرد مناطق زلزله زده حقیقتا تاثربار و مسئولیت آور است، این امر وظیفه آحاد مردم را سنگین می کند، البته مردم از ابتدا در صحنه های امتحان سربلند بیرون آمدند.

وی با اشاره به ارسال چندین محموله کمک رسانی به زلزله زدگان توسط مردم ورامین، اظهار داشت: برخی از مواکب اربعین به مناطق زلزله زده رفتند تا در صورت فراهم بودن شرایط ارائه خدمت کنند، ولی وسعت حادثه آن قدر زیاد است که باید همچنان کمک های مردمی ادامه یابد.

مسئولان عالی رتبه کشور در مواضع خود در مواقع بحران دقت کنند

محمودی حضور در صحنه برای امدادرسانی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: اگرچه در رسانه ها مطالبی در خصوص مدیریت این بحران مطرح می شود، که لازم است مسئولان عالی رتبه کشور به آن رسیدگی کنند، اما عملکرد بسیج، ارتش، سپاه و هلال احمر حقیقتا جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ارتباط دادن برخی مسائل زلزله تلخ کرمانشاه با جریانات و افراد سیاسی را از اتفاقات تلخ آن دانست و گفت: مسئولان عالی رتبه کشور در سخن گفتن و موضع گیری های خود، به خصوص در مواقع بحرانی دقت کنند، برخی اظهارات و موج آفرینی های سیاسی و بهانه و سوژه به دشمنان و ضد انقلاب دادن زیبنده نیست.

اقدامات آمریکا در برابر زلزله زدگان خوی حیوانی داشت

امام جمعه موقت ورامین موضع سخیف آمریکا در برابر زلزله زدگان کشورمان را مورد تقبیح قرار داد و گفت: آمریکا در سال های متمادی عمق خباثت خود را نشان داده است، کمک به زلزله زدگان در حوادث طبیعی یک وظیفه انسانی است، اما آمریکا از ارسال این کمک ها به ایران جلوگیری می کند، سردمداران آمریکا از انسانیت بویی نبردند، این جا است، که برخی از ساده لوحان داخلی که نفوذی دشمن نیستند باید بفهمند، آمریکا چقدر پلید است.

وی افزود: البته ملت ایران با این خوی حیوانی و خصمانه آمریکا بیگانه نیست و با لطف الهی هیچ نیازی به کمک های آمریکایی ها ندارد، اما برخی مسئولین پاسخ دهند، که این نتیجه فتح الفتوح برجام و اعتماد به درنده خوهای جهان است، جالب این است که برخی افراد دیگر در روزنامه های زنجیره ای سخن از مذاکره موشکی می کنند، نمی دانیم این ها جاهل و یا نفوذی هستند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: متاسفانه روزی که مقام معظم رهبری از بی اعتمادی به آمریکا سخن گفتند، برخی اصرار به برجام و مذاکره داشتند، امروز انقلاب اسلامی گرفتار احمق های سیاسی شده است، که اگر خواص با بصیرت، ملت انقلابی و شهید داده با هوشیاری به دهان آن ها نزنند، این افراد بر سر ارزش های انقلابی نیز معامله کرده و ولایت را منزوی می کنند.

محمودی با تاکید بر تمسک بر حبل ولایت در شرایط بحرانی داخلی و خارجی، گفت: عناصر جاهل یا مزدور داخلی بدانند ملت ایران زیر پرچم ولایت با تمام وجود از سرمایه های اصیل انقلابی پاسداری کرده و هرگز اجازه نفوذ به دشمن نمی دهند.

جریان انحرافی و فتنه گر حق هنجارشکنی و قانون گریزی و ایجاد هرج و مرج ندارند

وی سپس به رفتارهای غلط و زشت ۲ جریان فتنه و انحراف اشاره کرد و گفت: این ۲ جریان با جوسازی، شایعه پراکنی و تهمت خوراک تبلیغی برای دشمنان ایجاد می کنند، این افراد بدانند کشور قانون دارد، ولایت دارد، ما مدافع کوتاهی برخی دستگاه ها نیستیم، اگر با مجرمان و منحرفان مطابق قانون و با سرعت و قاطعیت برخورد شده و فضای مجازی توسط دستگاه های ذی ربط مدیریت می شد، شاهد چنین اوضاع نکبت باری در فضای مجازی نبودیم، اما هیچکس حق ندارد، با رفتار هنجار شکنانه و قانون گریز خود و نظام را زیر سوال ببرد.