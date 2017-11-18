به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی ایران تا یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ تمدید شد.

تا روز ۲۶ آبان، روز پایانی مهلت ثبت نام در این جشنواره بیش از ۵۰۰ فیلم داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی (FICTS) است که به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره فیلم های ورزشی به شمار می آید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی در ایران و کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه را برعهده دارد و یکی از مقرهای ۱۶ گانه جهان محسوب می شود.

یازدهمین دوره جشنواره فیلم های ورزشی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارلمپیک، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و شبکه ورزش، شهرداری تهران و دیگر نهادهای مرتبط با فدراسیون ورزشی کارگران دی ماه ۱۳۹۶ به دبیری سید مجتبی علوی در تهران برگزار می شود.