۳۴ تُن انواع چوب آلات جنگلی قاچاق در شهرهای گیلان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۴ تُن انواع چوب آلات قاچاق جنگلی توسط مأموران انتظامی شهرستان های املش، رشت و صومعه سرا طی روزهای گذشته کشف و ضبط شد.

براین اساس مأموران انتظامی املش حین گشت زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه خودروی کامیون حمل بار مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

در بازرسی از این خودرو سه تُن چوب جنگلی قاچاق به همراه یک دستگاه اره برقی کشف و ضبط شد.

گفتنی است ماموران انتظامی شهرستان صومعه سرا نیز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به دو دستگاه کامیون و دو دستگاه نیسان مشکوک شده و دستور توقف این وسایل نقلیه را صادر کردند.

در بازرسی از این خودروها ۲۷ تُن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ریالی ۷۰ میلیون ریال بوده کشف شده است.

در بخش انتظامی خمام نیز مأموران در حین گشت زنی در مناطق آلوده و جرم خیز به یک دستگاه وانت نیسان حمل چوب مشکوک شده و این خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو ۶۵ اصله چوب جنگلی توسکا به وزن دو تُن و ۵۰۰ کیلو چوب قاچاق کشف کردند.

همچنین در یک مأموریت دیگر بیش از یک و نیم تُن چوب قاچاق توسط بخش انتظامی کوچصفهان کشف شد که مأموران هر سه شهرستان با تشکیل پرونده برای متمهان آنها را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.