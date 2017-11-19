  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

مدیرکل امور زائران استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

ورود۴ونیم میلیون زائر به مشهد/افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته

ورود۴ونیم میلیون زائر به مشهد/افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته

مشهد- مدیرکل امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت:طبق آخرین آمار ۴ میلیون و پانصد هزار زائر وارد مشهد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اطلاعات ثبت شده تا صبح یکشنبه ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۶۱ نفر به صورت سواره  و  ۳۸۰ هزار نفر هم به صورت پیاده وارد مشهد شده اند.

 وی افزود: از این تعداد ۶۴۸ هزار نفر با حمل و نقل جاده ای ، ۱۹۰ هزار نفر با حمل و نقل هوایی، ۱۸۲ هزار نفر از طریق راه آهن و ۳ میلیون و۱۲۹ نفر با خودروی شخصی به مشهد آمده اند.

مدیرکل امور زائران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تعداد زائران در حال افزایش است و تاکنون افزایش ۱۰درصدی ورود زائر به مشهد را در این ایام نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.

کد مطلب 4148440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها