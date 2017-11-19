ورود۴ونیم میلیون زائر به مشهد/افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اطلاعات ثبت شده تا صبح یکشنبه ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۶۱ نفر به صورت سواره و ۳۸۰ هزار نفر هم به صورت پیاده وارد مشهد شده اند.

وی افزود: از این تعداد ۶۴۸ هزار نفر با حمل و نقل جاده ای ، ۱۹۰ هزار نفر با حمل و نقل هوایی، ۱۸۲ هزار نفر از طریق راه آهن و ۳ میلیون و۱۲۹ نفر با خودروی شخصی به مشهد آمده اند.

مدیرکل امور زائران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تعداد زائران در حال افزایش است و تاکنون افزایش ۱۰درصدی ورود زائر به مشهد را در این ایام نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.