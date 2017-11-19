به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از پرواز به مشهد برای دیدار برابر سیاه‌جامگان، از ساعت ۱۰ صبح امروز در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

* سید رضا افتخاری در تمرین حضور پیدا کرد و مورد استقبال سرمربی و نصرالله عبداللهی قرار گرفت.

* وینفرد شفر سرمربی استقلال و افتخاری دقایقی به طور اختصاصی در خصوص شرایط این روزهای استقلال با یکدیگر صحبت کردند.

* افتخاری با بازیکنان هم خوش و بش کرد و به آنان قول داد که هر چه زودتر مشکلات مالی برطرف خواهد شد.

* با توجه به همزمانی تمرین سرخابی‌ها، جعفر کاشانی و افتخاری با همدیگر را در آغوش کشیده و پس از دقایقی گفتگو، برای هم آرزوی موفقیت کردند.

* بازیکنان دو تیم هم به محض دیدن یکدیگر، خوش و بش کرده و دقایقی با هم صحبت کردند.

* بازیکنان پرسپولیس به شوخی از آبی‌پوشان خواستند هر چه زودتر محل تمرین را ترک کرده تا آنها بتوانند تمرینات خود را زودتر شروع کنند.

* شفر و برانکو هم با دیدن یکدیگر، دقایقی در گوشه خلوت به صحبت با هم پرداختند.

* وریا غفوری امروز هم در تمرین حاضر نبود تا غیبتش در دیدار برابر سیاه‌جامگان قطعی شود.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی استقلال دقایقی با بازیکنان صحبت کرد، سپس آنها زیر نظر ژیری ساناک و بیژن طاهری، بدن‌های خود را گرم کرده، به کارهای سرعتی و کششی و در آیتم بعدی به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی پرداختند تا خود را برای بازی برابر سیاه‌جامگان آماده کنند.

* بخش پایانی تمرین، اختصاص به یک فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین داشت که شفر از بازیکنانش می‌خواست در دادن پاس و مالکیت توپ، دقت بیشتری داشته باشند.

* با توجه به اینکه آبی‌پوشان فردا به مصاف سیاه‌جامگان خواهند رفت، تمرین این تیم کوتاه و سبک بود و بازیکنان پس از صرف ناهار، تهران را به مقصد مشهد ترک خواهند کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۴:۴۵ از هفته دوازدهم لیگ هفدهم در ورزشگاه ثامن میهمان سیاه‌جامگان مشهد است.