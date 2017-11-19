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۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

حضور افتخاری در تمرین استقلال/ برخورد پرسپولیسی‌ها با آبی پوشان

حضور افتخاری در تمرین استقلال/ برخورد پرسپولیسی‌ها با آبی پوشان

مدیرعامل باشگاه استقلال پس از مدت‌ها غیبت، امروز یکشنبه در تمرین آبی‌پوشان حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین استقلال قبل از پرواز به مشهد برای دیدار برابر سیاه‌جامگان، از ساعت ۱۰ صبح امروز در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

* سید رضا افتخاری در تمرین حضور پیدا کرد و مورد استقبال سرمربی و نصرالله عبداللهی قرار گرفت.

* وینفرد شفر سرمربی استقلال  و افتخاری دقایقی به طور اختصاصی در خصوص شرایط این روزهای استقلال با یکدیگر صحبت کردند.

* افتخاری با بازیکنان هم خوش و بش کرد و به آنان قول داد که هر چه زودتر مشکلات مالی برطرف خواهد شد.

* با توجه به همزمانی تمرین سرخابی‌ها، جعفر کاشانی و افتخاری با همدیگر را در آغوش کشیده و پس از دقایقی گفتگو، برای هم آرزوی موفقیت کردند.

* بازیکنان دو تیم هم به محض دیدن یکدیگر، خوش و بش کرده و دقایقی با هم صحبت کردند.

* بازیکنان پرسپولیس به شوخی از آبی‌پوشان خواستند هر چه زودتر محل تمرین را ترک کرده تا آنها بتوانند تمرینات خود را زودتر شروع کنند.

* شفر و برانکو هم با دیدن یکدیگر، دقایقی در گوشه خلوت به صحبت با هم پرداختند.

* وریا غفوری امروز هم در تمرین حاضر نبود تا غیبتش در دیدار برابر سیاه‌جامگان قطعی شود. 

* قبل از شروع تمرین، سرمربی استقلال دقایقی با بازیکنان صحبت کرد، سپس آنها زیر نظر ژیری ساناک و بیژن طاهری، بدن‌های خود را گرم کرده، به کارهای سرعتی و کششی و در آیتم بعدی به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی پرداختند تا خود را برای بازی برابر سیاه‌جامگان آماده کنند.

* بخش پایانی تمرین، اختصاص به یک فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین داشت که شفر از بازیکنانش می‌خواست در دادن پاس و مالکیت توپ، دقت بیشتری داشته باشند.

* با توجه به اینکه آبی‌پوشان فردا به مصاف سیاه‌جامگان خواهند رفت، تمرین این تیم کوتاه و سبک بود و بازیکنان پس از صرف ناهار، تهران را به مقصد مشهد ترک خواهند کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۴:۴۵ از هفته دوازدهم لیگ هفدهم در ورزشگاه ثامن میهمان سیاه‌جامگان مشهد است.

کد مطلب 4148486

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