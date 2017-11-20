پخش مستندی درباره رشوه و فساد از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت از برنامه «به اضافه مستند» و پس از پخش مستند، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» مهمان برنامه خواهد بود و با موضوع چگونگی رفع فساد در سیستم اداری کشور و مبارزه با آن و روش‌های مقابله با این معضل اجتماعی، سخن خواهند گفت. همچنین محمدتقی فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی فرمی مستند «تلکه» خواهند پرداخت.

مستند «تلکه» به موضوع رشوه و فساد اداری در سازمان‌های دولتی مختلف می‌پردازد. هم‌چنین، این مستند رشوه و فساد اداری را در شهرداری‌ها و دو قوه مجریه و قضاییه مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

تمرکز اصلی این مستند برای بررسی فساد اداری، فعالیت‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است که به نوعی با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت و... مرتبط است.

مستند «تلکه» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و به تهیه کنندگی سید جمال عودسیمین است که در موسسه نجوای زلال هنر تولید شده است و در برنامه این هفته «به اضافه مستند» برای اولین بار از صدا و سیما پخش می‌شود.

برنامه «به اضافه مستند» با اجرای علی صدری نیا، تهیه کنندگی سید محمدحسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۱ آذر ماه ساعت ۹ و جمعه ۳ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ است.