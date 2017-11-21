به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا دارابی محبوب در آستانه برگزاری سومین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن اظهار داشت: سرطان بیماری است که همه را نگران می کند که امیدواریم بتوانیم با کمک موسساتی مانند نسترن در راستای پیشگیری از سرطان اقدامات شایسته‌ای انجام دهیم.

وی‌افزود: تلقین و ترس از سرطان از خود بیماری بدتر بوده، در صورتی که امروزه بسیاری از سرطان‌ها قابل پیشگیری و درمان است و بسیار اهمیت دارد که هر فرد بررسی‌های لازم را انجام دهد، چرا که بسیاری از بیماری‌ها نهفته است، مانند سرطان کلیه، پروستات و مثانه که اگر به موقع تشخیص و درمان شود طول عمر طولانی را به بیمار می‌دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه وظیفه موسساتی مانند نسترن در راستای فرهنگ سازی برای مردم در راه شناخت و پیشگیری از بیماری است، بیان‌کرد: اگر مردم را به این فرهنگ برسانیم که در زمان‌های مختلفی از زندگی خود بر اساس بیماری‌های شاخص خانوادگی خود بررسی‌های لازم را انجام دهند، بسیاری از بیماری‌ها قابل پیشگیری و درمان است.

دارابی‌گفت: هیچ خدمتی بهتر از خدمت به مردم در حوزه سلامت نیست و عقیده من این است که بیشترین کارهای خیر باید در دو حیطه آموزش و پرورش و درمان باشد.

سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن از 8 تا 10 آذر 96 در مشهد برگزار می شود .