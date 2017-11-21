نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پایان کار داعش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با صدور پیامی نابودی داعش را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«با یاری پروردگار بزرگ و عزیز، یک بار دیگر تاج عزت و فتح بر تارک ملت ایران عزیز ایران نهاده شد و گردنبند افتخار بر گردن مجاهدان سترگ میدان نبرد با تروریستهای داعش آویخته گردید و مدال سربلندی ولایتمداری جهان اسلام، عامل شکست جدید مستکبرین زشت سیرت شد.
در این عرصه نیز خداوند کریم و مهربان به وعده خود جامه عمل پوشاند و پایان حکومت داعش با دست توانای مجاهدان ایرانی و لبنانی و عراقی و سوری و پاکستانی و افغانستانی رقم خورد.
این پیروزی بزرگ، آغاز شمارش معکوس برای نابودی سردمداران حکومتهای جور و ظلمی است که با گستاخی و پررویی در چند سال اخیر از داعش حمایت کردند و از کشته شدن مسلمانان ابا ننمودند. به یقین وعده" ان الباطل کان زهوقاً" نیز محقق خواهد شد و جشنِ جهانِ بدون استکبار، در امتداد جشن فتح بر داعش شکل خواهد پذیرفت.
گستره پیروزی امروز بر تروریستها به حدی است که فهم دوست و دشمن از ادراک آن کوتاه است؛ و زبان از شمارش نعمتهای این فتح ناتوان است.
به پاس این نعمت بزرگ سر بر آستان ربوبی میساییم و میگوییم:" وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلی حُسْنِ بَلائِکَ وَ سُبُوغِ نَعْمآئِکَ، حَمْداً یُوافِقُ رِضاکَ، وَ یَمْتَرِی الْعَظیمَ مِنْ بِرِّکَ وَ نَداکَ "- بر خوبی امتحانت و بر بسیاری نعمتهایت، تو را سپاس میگوییم؛ سپاسی که خشنودی و رضایت تو را فراهم کند وبه اندازه احسان بزرگ تو باشد.
اینجانب این غلبه سپاه حق بر لشکر باطل را به تمامی مجاهدان میدان نبرد و مدافعان عزیز حرم، خصوصاً به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برادر عزیزم سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی و بالاخص به فرماندهی معظم کل قوا و رهبر حکیم انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خامنهای عزیز- روحی له الفداء- تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از ملت عزیز ایران، لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و تمامی مجاهدان مدافع حرم و همه مسلمانان جهان میخواهم در روز چهارشنبه اول آذر ۱۳۹۶ با تلاوت مناجات شکر گزاران، شکر این نعمت بزرگ را به جا آورند و از حضرت باری تعالی به پاس این لطف خاص، تقدیر وتشکر نمایند.
از خداوند مهربان خواهانم به همه ما قدرت درک این فتح را عنایت کند و توفیق حفظ این عزت بزرگ را که با مجاهدت و ایثار جانِ شهدای مدافع حرم به دست آمد، را مرحمت نماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علی شیرازی
نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»
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