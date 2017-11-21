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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

وزیر مختار سفارت اتریش:

اتریش علاقمند به افزایش همکاری با تبریز در حوزه گردشگری است

اتریش علاقمند به افزایش همکاری با تبریز در حوزه گردشگری است

تبریز - وزیر مختار سفارت اتریش بر علاقمندی کشور متبوع خود برای افزایش همکاری با تبریز در حوزه گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر ریگر شامگاه دوشنبه در دیدار با مرتضی آبدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: سفیر اتریش در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور، همکاری های بیشتر با شهر تبریز در حوزه گردشگری را خواستار شد که مورد استقبال رییس سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت.

وی هدف از سفر خود به تبریز را ایجاد بستر آغاز این همکاری ها عنوان و تصریح کرد: امیدواریم تبریز نقطه آغاز همکاری ها در حوزه گردشگری میان دو کشور اتریش و جمهوری اسلامی ایران باشد و موفقیت تبریز در این همکاری به تمام کشور تسری یابد.

وزیر مختار سفارت اتریش افزود: این امکان را داریم که زمینه را برای حضور متخصصان بخش خصوصی و دولتی حوزه گردشگری تبریز را در اتریش با هدف بازدید و آشنایی با ظرفیت های گردشگری و آموزش های تخصصی این حوزه فراهم کنیم.

ریگر در پایان گفت: در آینده نزدیک با همکاری سازمان میراث فرهنگی نشست مشترکی بین متخصصان گردشگری اتریش و فعالین این صنعت در تبریز برگزار خواهیم کرد تا نیازسنجی در خصوص اولویت های آموزشی صورت پذیرفته و راه برای  برگزاری آموزش های تخصصی گردشگری در تبریز هموار شود.

کد مطلب 4150254

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