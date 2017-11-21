زلزله زدگان از نگهداری نفت وگاز و مواد مشتعل در چادر خودداری کنند

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:

بسیاری از زلزله زدگان در استان کرمانشاه، در چادر زندگی می‌کنند و با توجه به بارش‌های پیشرو و سردی هوا از وسایل گرمایشی استفاده می‌کنند.

وی به زلزله زدگان استان کرمانشاه توصیه اکید کرد که از برق کشی غیراستاندارد در چادرها خودداری کنند و وسایل گرمایشی با فاصله از دیواره چادر قرار بگیرد.

سلیمی اضافه کرد: راه‌های خروجی در چادرها نیز برای خروج گازهای متصاعد شونده لحاظ شود، نفت و گاز و دیگر مواد مشتعل نیز در چادر نگهداری نشود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر افزود: زلزله زدگان استان کرمانشاه از روشن کردن سیگار و قلیان در داخل چادرها خودداری نمایند.