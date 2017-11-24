به گزارش خبرنگار مهر، شرکت در شانزدهمین دوره جشنواره انیمه کاراییب که در ترینیداد و توباگو برگزار می‌شود از جمله حضورهای خارجی انیمیشن «کوکو بوبو» است.

دو قسمت از انیمیشن تلویزیونی «کوکو بوبو» در شانزدهمین جشنواره انیمه کاراییب روی پرده می‌رود. این جشنواره که مورد تایید آکادمی اسکار ۲۰۱۷ است، ۲۱ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ برگزار می شود.

علاوه بر این رسول حسینی با انیمیشن «کوکو بوبو» از مدعیان چهارمین جوایز تلویزیونی رین‌بو آسیا خواهد بود.

جوایز تلویزیونی رین‌بو آسیا توسط کمیته اتحاد تولیدات رادیو، سینما و تلویزیون چین و انجمن تلویزیون‌های هنگ‌کنگ ایجاد شده است. هدف از اهدای این جوایز تقویت همکاری بین تولیدکنندگان برنامه‌های تلویزیونی در آسیا است. این جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ مارس ۲۰۱۸ در چین برگزار می‌شود.

کوکو و بوبو دو دوست صمیمی هستند که در یک مدرسه درس می‌خوانند. آنها در این مجموعه به کمک پدر، آقای پلیس و اپلیکیشن ترافیک در طی داستان‌های هیجان انگیزی به فراگیری مهارت‌های عبور و مرور کودکان در سطح شهر می‌پردازند.

این مجموعه ۵۲ قسمتی ویژه سنین ابتدایی دبستان است و از شبکه دو سیما پخش شده است.

«کوکو بوبو» ساخته رسول حسینی به تهیه کنندگی مسعود صفوی و بر مبنای فیلمنامه هدا مسعودی و سمیرا خسروجردی ساخته شده است.

دیگر عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از مدیرتولید جواد قربانپور، استوری بورد و استوری ریل رسول حسینی، کانسپ و اجرای بک‌گراند عاطفه شهریاری، طراح شخصیت مهدی شیری، کارگردان فنی، ریگ و افکت دوبعدی اشکان نعیمی، سرپرست انیماتورها اشکان نعیمی، سرپرست فنی، ریگ و افکت دوبعدی اشکان نعیمی، صدای شاهد سمیرا خسروجردی، مدیر دوبلاژ و صدابردار صنم امامی، گوینده مریم بنایی، دوبلورها محمد لقمانیان و سارا جعفری، تدوین و خروجی رسول حسینی و جواد قربانپور، طراح لوگو بهاره شفیق، ساخت تیتراژ اشکان نعیمی، عاطفه شهریاری، رسول حسینی، کنترل پروژه علیرضا آقالطیفی.

انیماتورهای این انیمشین شامل اشکان نعیمی، میترا شیرعلی، مریم واضح، سحر رضایی، راهبه میری، طناز لشگری هستند. موسیقی این انیمیشن ساخته پدرام بابایی است و صداگذاری و میکس نهایی آن توسط محمدعلی درگاهی انجام شده است.

این انیمیشن تولید شده در شرکت کفشدوزک است و به سفارش معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ تولید شده است.