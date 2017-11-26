روایت عشق از زبان ادبا، فلاسفه و روانشناسان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عشق و دیگر هیچ» ترجمه‌ای از کتاب «love all that matters» از نویسنده انگلیسی مارک ورنان است؛ دانش آموخته الهیات و فیزیک و دارای مدرک دکتری فلسفه و استاد مدعو کالج برک بک دانشگاه لندن که دستی هم در روان درمانی دارد. وی برای نشریه‌هایی همچون مجله فیلسوفان و روزنامه گاردین در زمینه رابطه انسان با خدا، روابط انسانی و موضوعات روانشناختی مطلب می‌نویسد.

کتابخوانان ایرانی پیش از این با آثاری از ورنان آشنا شده‌اند و چند اثر از وی به فارسی برگردانده شده است. روایت ورنان از عشق در این کتاب آمیختگی انسان با این مفهوم ازلی از اولین روزهای زندگی است؛ طوری که همراه با او مراحل رشد جسم و جان را طی می‌کند تا در نهایت عشق انسانی را در نوسان بین قطب‌های اعلا و سفلی می‌بیند و ضرورت عبور از این مرحله را از زبان فیلسوفان، قدیسان، ادبا و روانشناسان نام آشنا روایت می‌کند.

شاخصه اصلی این کتاب آمیختن یافته‌های روانشناختی در شناخت عشق با مفاهیم برجسته علوم مختلف از جمله فلسفه، اسطوره و ادبیات است. البته ورنان به نقل صرف این مفاهیم اکتفا نمی‌کند و نظرات خود را با چاشنی نقل از آثاری چون «در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست تا نوشته‌های سورن کی‌یه‌ر کگور و آرتو شوپنهاور می‌آمیزد.

کتاب «عشق و دیگر هیچ» روایت تجلی عشق در مراحل مختلف زندگی انسان‌ها با ترجمه منصوره شوشتری در ۱۳۵ صفحه توسط انتشارات جوانه رشد به تازگی راهی بازار شده است.