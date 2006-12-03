تشریح کنکور 1386 در گفتگوی مهر با مدیران سازمان سنجش : آغاز ثبت نام کنکور از پنجشنبه / تاثیر 15 درصدی معدل در کنکور دیپلمه های نظام جدید 84 و 85 / عدم تغییر محتوای سئوالات کنکور

دکتر "حسین توکلی" - معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر چه مراحل ثبت نام از طریق اینترنت و کامپیوتر صورت می گیرد اما مدارک از طریق پست به داوطلبان توزیع می شود.

وی ادامه داد: البته در مراکز پستی یک باجه برای ثبت نام اینترنتی و یک باجه برای ثبت نام کامپیوتری در نظر گرفته شده است تا اگر داوطلبان تمایل داشته باشند از طریق پست ثبت نام کنند، شرایط فراهم باشد.

معاون سازمان سنجش در خصوص تأثیر معدل در آزمون سراسری 86 خاطرنشان کرد : بر اساس شرایط و ضوابط تعیین شده، معدل کتبی امتحانات نهایی سال سوم نظام جدید برای آن دسته از دیپلمه های نظام جدید سال 1384یا 1385که امتحانات آنها به صورت نهایی برگزار شده است، 15 درصد نمره نهایی کنکور را در بر می گیرد.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر گزینش نهایی دیپلمه های نظام جدید سال های 84 یا 85 بر اساس نمره کل حاصل از 85 درصد نمره آزمون و 15 درصد نمرات کتبی نهایی سال سوم است.

توکلی گفت: گزینش نهایی برای سایر داوطلبان نیز بر اساس نمره کل اکتسابی در آزمون سراسری و با توجه به ضوابط انجام می گیرد.

طراحی سوالات کنکور 86 به صورت مفهومی



دکتر "عبدالرسول پورعباس"- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز افزود: کنکور 86 از نظر محتوایی، تعداد سوالات، گزینه های چهار جوابی و محتوای کتبی مانند سال های گذشته است اما سوالات سال به سال مفهومی تر می شود. ضمن اینکه معدل دروس استاندارد سال سوم دبیرستان نیز که به شکل سراسری برگزار می شود 15 درصد در کنکور امسال تأثیرگذار خواهد بود.

وی در خصوص هزینه های ثبت نام افزود: هزینه های سال قبل مصوب است و هزینه های جدید در صورت تصویب به امسال نمی رسد.

پورعباس با بیان اینکه ثبت نام کنکور از 16 آذر آغاز می شود گفت: داوطلب در سال جاری در صورت ثبت نام اینترنتی تنها 300 تومان را بابت دریافت فیش و مدارک به پست پرداخت می کند. داوطبی که می خواهد در سه گروه آزمایشی شرکت کند باید برای هر گروه 3 هزار و 600 تومان پرداخت کند. در بخش علاقه مندی ها نیز (تربیت معلم و پیام نور و ..) در صورتی که داوطلب اقدام به ثبت نام اینترنتی کند، هزینه علاقه مندی ها نصف و در صورتی که از طریق کامپیوتر ثبت نام کند بابت هر علاقه مندی 900 تومان باید بپردازد.

رئیس سازمان سنجش به مهلت ثبت نام اشاره کرد و گفت: مهلت ثبت نام در صورت لزوم تمدید می شود و در ارشد نیز انتظار داریم داوطلبان در همان مدت زمان اعلام شده ثبت نام کنند.

محتوای سئوالات آزمون سراسری سال 1386 تغییر نمی کند

پورکاظمی نیز گفت: محتوای سئوالات آزمون سراسری سال 1386 تغییر نمی کند و کنکور سال آینده تفاوتی با سال گذشته نخواهد داشت.

وی با اشاره به ثبت نام اینترنتی کنکور سراسری اضافه کرد : اکنون در دنیا بسیاری از امکانات به صورت اینترنتی ارائه می شود و ما نیز نمی توانیم از این موضوع اجتناب کنیم. این نحوه ثبت نام مزیت هایی همچون هزینه کمتر برای کل کشور، امنیت فوق العاده و صحت بالای اطلاعات را در بر دارد.