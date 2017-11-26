شهرهایی با بیشترین پایداری در مقصد گردشگری/ گوتنبرگ صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تراول نیوز، شاخص جهانی پایداری مقصد گردشگری (GDS-Index) دومین رتبه‌بندی سالانه خود در مورد عملکرد پایدار ۴۰ شهر مخصوص رخدادها و گردهمایی در سراسر جهان را منتشر کرده و شهر گوتنبرگ سوئد را در صدر قرار داده است.

این شاخص یک پلتفورم مشترک با هدف ترویج دادن رشد پایدار مقاصد ملاقات بین‌المللی از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، تولید ظرفیت و تعیین معیار در چهار محدوده کلیدی است: استراتژی و زیرساخت استراتژی زیست محیطی، عملکرد پایداری اجتماع شهری، حمایت از تامین کنندگان صنعت گردشگری (رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز گردهمایی) و استراتژی‌ها و ابتکارهای دفتر اجتماع و گردهمایی شهرها.

نتایج کلی سال ۲۰۱۷ در «انجمن کنگره و اجتماع بین‌المللی» که دفتر مرکزی‌اش در هلند واقع است، اعلام شد و جایزه برتری اصلی به شهر گوتنبرگ رسید که در عین حال توانست به خاطر اپلیکیشن‌های پیشگام خود که دسترسی به رخدادها را آسان‌تر می‌کنند، برنده جایزه نوآوری هم بشود. گلاسگو به خاطر دستاوردهای چشمگیر در زمینه جذب کردن مردم با کمپین «مردم گلاسگو را سبزتر می‌کنند» و به خاطر عملکرد خوب در زمینه پایداری گردشگری موفق به کسب جایزه بیشترین پیشرفت سالانه شد.

سیستم رتبه‌بندی این شاخص به شهرها امتیازی از ۱۰۰ می‌دهد که امتیاز امسال گوتنبرگ ۹۲ بود. اسلو با ۸۵ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت و کپنهاگ و ریکیاویک با ۸۲ امتیاز به طور مشترک سوم شدند. گلاسگو با ۸۰ امتیاز، اشتوتگارت با ۷۹ امتیاز، هلسینکی با ۷۸ امتیاز، اوپسالا با ۷۷ امتیاز، زوریخ با ۷۶ امتیاز، مالمو با ۷۴ امتیاز و واستراس با ۶۹ امتیاز در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

کامیلا نایمن مدیرعامل کمپانی گوتبورگ که هدفش بازاریابی و حمایت از توسعه گوتنبرگ به‌عنوان یک شهر توریستی، گردهمایی و رخدادهاست، می‌گوید: هدف گوتنبرگ این است که در زمینه پایداری گردشگری در درجه ممکن اول باشد. تمام ابتکارهایی که شهر در همکاری با تجارت‌های محلی برگزار می‌کند، به این موفقیت کمک می‌کنند. این کاملا هم راستا با خواست ما برای جلو بردن تمام جنبه‌های پایداری است.

گوتِنبُرگ، یا یوتِبُری دومین شهر بزرگ کشور سوئد، از شهرهای مهم، قطب سابق صنعتی و یکی از پرتنوعترین شهرهای این کشور است.