حادثه تخلیه بار شیشه در صفادشت یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساعت ۱۰:۴۴ صبح امروز، حادثه‌ای در بلوار خرداد شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: بر اساس گزارش اولیه، سه نفر در یک واحد تجاری مشغول تخلیه بار شیشه بودند که دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: یکی از افراد در محل حادثه جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

تبریزی خاطرنشان کرد: وضعیت دو مصدوم پس از انتقال به مرکز درمانی بحرانی اعلام شده است و جزئیات دقیق حادثه همچنان در دست بررسی است.

وی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی هنگام جابه‌جایی و تخلیه بارهای سنگین تأکید کرد.